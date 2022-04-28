İtikaf için camiye kapandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek isteyen vatandaş, Ramazan ayının son günlerini camide geçiriyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Mustafa Tosyalı (72), Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek amacıyla Ramazan ayının son günlerini camide geçiriyor.
İnebolu merkezde bulunan Yahya Paşa Camisinde itikaf için oluşturulan özel bölümde ibadet eden Mustafa Tosyalı, 15 yıldır itikaf ibadetini yaptığını belirterek, “Allah bana bunu nasip ederse sağlığım yettiği yere kadar ibadetimi yapacağım. Gün boyunca zaman buldukça Kur’anı Kerim okuyorum. Tüm Müslümanlara dua ediyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.