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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon sporcu dünya şampiyonluğu için sahura kadar çalışıyor Dünya şampiyonluğu için ter döküyor

İHA

Şampiyon sporcu dünya şampiyonluğu için sahura kadar çalışıyor Dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Geçen yıl düzenlenen kick boks dünya şampiyonasında üçüncü olan milli sporcu, sahura kadar çalışarak dünya şampiyonu olmak için ter döküyor.
İtalya’da geçen yıl ekim ayında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda '60 kilogram full contact' kategorisinde mücadele eden ve gösterdiği performans ile dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası öncesinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyor. Bu çerçevede şampiyon sporcu Asuman Çığlıoğlu, hem iftar öncesinde hem de iftar sonrası sahura kadar çalışarak şampiyonaya hazırlanıyor. Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu gözetiminde çalışan Asuman Çığlıoğlu, dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor. Ramazan ayı olmasına rağmen hem iftar öncesi hem iftar sonrası çalışmalarını sürdüren Çığlıoğlu, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

“Hedefim dünya şampiyonu olup, İslam Oyunlarına gitmek”
Yaklaşık 10 yıldır kick boks sporunu yaptığını söyleyen milli sporcu Asuman Çığlıoğlu, “Geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü oldum. Dünya şampiyonasından döndükten sonra 2022 yeni sezon için müsabakalara devam ettik. Ramazan'dan dolayı iftar öncesi ve iftar sonrası antrenmanlar yapmaya başladık. İftar sonrası sahur antrenmanlarımız oluyor, iftar öncesi ve iftar sonrası antrenmanlarda zorlandığımız oluyor ama öncelik hedefimiz olduğu için şu an ona çalışıyoruz. Tüm hedeflerimiz buna yönelik ve çok güzel geçiyor. İftar sonrası antrenmanlara gelirken yolda benim yaşıtlarımdaki insanları kafede oturanlar, gezenler, oturtup muhabbet edenleri çok görüyorum ve bazen de özeniyorum ama hedeflerim daha ağır bastığı için ağırlığımı antrenmanlara veriyorum. Bu antrenmanlar bana daha çok keyif veriyor. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Şimdi de Dünya Kupasına hazırlanıyorum ve orda da dereceye girmek istiyorum. Ardından Dünya Şampiyonasında derece elde ederek İslam Oyunlarına hazırlanacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmanlarımızı her geçen gün arttırıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere bayrağımızı dalgalandırabilirim” dedi.
Müsabakalara gittikçe kick koks sporunu sevdiğini söyleyen Çığlıoğlu, “Kick boks aslında benim aklımda yoktu. Benim erkek kardeşim bu sporu yapıyordu. Onun yanında görüyordum. Sonra o bıraktı ben devam ettim, müsabakalara gittikçe ben sevmeye başladım. Kendime bir hedef koydum ve şu anda da o hedef üzerinde çalışıyorum. 10 yıldır da bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam ediyorum” diye konuştu.

“Sporcumuzdan Dünya Şampiyonluğunu bekliyoruz”
Antrenör Emrah Şahanoğlu ise, “Asuman Çığlıoğlu, Kastamonu Belediye Spor Kulübü sporcusudur. Kendisi 2012 yılında spora başladı. İlk yıldızlarda Türkiye üçüncüsü oldu, sonra gençler 2014 yılında Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. 2014 yılından bu yana devamlı milli takımda ülkemizi temsil ediyor. Her sene büyük başarılar kazandırıyor. Asuman, ilimizin tek A Milli Sporcusu büyükler kategorisinde, ülkemizde uluslararası arenada temsil eden başka sporcumuz yok. Bu noktadan kendisinden gurur duyuyoruz ama bir eksikliğimizin olduğunu da bu noktada ifade edeyim. Biz kendi branşımızla ilgili Asuman gibi birçok sporcumuzu büyüklerde yine A Milli Sporcu olarak gençlerdeki skorlarımıza devam ettirmeyi planlıyoruz. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İftar öncesi ve iftar sonrası olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Tabii ki de kolay olmuyor ama ayyıldızlı bayrağımızı temsil edeceğiz. Bu bizim için çok önemli, manevi önemi var. Bu noktada biz yorulmuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hiç olmadığımız kadar hazırız. İnşallah 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupasında ben Dünya Kupası Şampiyonluğu sporcumdan bekliyorum. İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonası var önümüzdeki. Dünya Şampiyonasında derece elde ederse o müsabakalara da kota almış olacak. Asıl hedefimiz bu seneki İslam Oyunlarında şampiyon olmak, seneye yine Dünya Şampiyonası var. Biz başarılarımızı üstüne ekleyerek devam edeceğiz en zirveye gidene kadar” şeklinde konuştu.

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