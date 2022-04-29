Kastamonu’nun iki ilçesinde arıcılara 32 tonluk şeker desteği

Kastamonu’nun İnebolu ve Doğanyurt ilçesinde arıcılık yapan 160 kişiye 32 ton belseme şekeri dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve Kastamonu Arıcılar Birliği aracılığıyla İnebolu ve Doğanyurt’ta arıcılık yapan 160 kişiye 32 ton besleme şekeri desteği yapıldı. Yüzde 50 hibeli olarak arıcılara dağıtılan besleme şekerleri için arıcılar emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, “İnebolu ve Doğanyurt’ta 32 ton besleme şekerini arıcılarımızla buluşturmaktayız. Arıcılarımız piyasada 700800 lira olan besleme şekerine Birliğimiz sayesinde her şey dahil 420 TL'ye sahip oluyor. İnebolu ve Doğanyurt’ta kayıtlı 250 civarı arıcımız var, bu besleme şekerini yaklaşık 250 üyeden 160 kişi kovan sayılarına göre faydalanmaktadır. Bu Tarım Bakanlığımızın girişimleriyle olan bir destek, birliğimizde bunun dağıtımına eşlik etti. Bundan sonra bu tür destekler oldukça ilçelerimize ve üyelerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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