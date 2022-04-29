2 yıldır aranan kablo hırsızları yakalandı

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde 2 yıl önce 500 metrelik bakır iletişim kablolarını çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesine bağlı Aybasan köyünde 2 yıl önce bir GSM şirketine ait 500 metre bakır kablonun çalındı. Faili meçhul kalan olayın aydınlatılması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kabloları çalan şahısların A.B. (57) ve Ç.B. (43) olduğu tespit edildi. Şahısların İhsangazi ilçesinden Şenpazar ilçesine gelerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahıslar, gözaltına alındı. Şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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