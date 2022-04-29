Kastamonu’da ölü yunus balığı sahile vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sahile vurmuş halde ölü yunus balığı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde ölü yunus balığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, yetkilileri arayarak sahile ölü yunus balığı vurduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından ölü yunus, belediye ekiplerince sahilden alınarak gömüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.