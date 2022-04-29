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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor ve hemşireler bu kez hayat kurtarmak için kan bağışı yaptı

İHA

Doktor ve hemşireler bu kez hayat kurtarmak için kan bağışı yaptı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, Ramazan ayında kan stoklarının azalması sebebiyle kan bağışında bulundu.
Ramazan ayında kan stoklarının azalması üzerine Türkiye genelinde başlatılan ‘kan bağışı’ kampanyasına Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları destek verdi.

Sahura kadar kan bağışında bulundular
İftar sonrasında başlayan ve sahura kadar Kızılay Kan Bağışı Merkezinde devam eden kampanyada Kızılay görevlileri tarafından başvuruda bulunan doktorlar, hemşireler, idari bölümlerde çalışanlardan bağış alındı. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu da Ramazan ayında azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için Türk Kızılay’a kan bağışı yaptı.

"Kan bağışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz”
Kampanyadaki amaçlarının Ramazan ayında azalan kan bağışına dikkat çekmek olduğunu kaydeden Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, “İftardan sonra da açık olan kan bankasını göstermek adına bir farkındalık oluşturmak için sağlık çalışanlarımız ile beraber geldik ve burada bir kan bağışı kampanyası yaptık. Tüm vatandaşlarımızı da Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Kan acil bir ihtiyaç değil sürekli bir ihtiyaçtır. Birçok büyük ameliyatta kana ihtiyaç var. Bir ünite kan en az 3 kişinin yaşamını değiştirebiliyor. Bu bakımdan da sürekli bir ihtiyaç olması sebebiyle kan bağışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

"Kan hayat kurtarıyor
Kanın hayat kurtardığını belirten Dr. Kutlu, “Büyük ameliyatlar olsun, diğer durumlar olsun bunlarda kana ihtiyaç çok fazla. Ve hayat kurtarıyor. Yeni doğandan 80 yaşına kadar zaman zaman bazı hastalıklarda kan ihtiyacı olmakta. Yeni doğanların kan uyuşmazlıklarında da kan değişimi sağlanarak yaşanması sağlanıyor. Büyük ameliyatlarda da 68 ünite kana ihtiyaç olmakta. Gerçekten kanın yerini başka bir meta ile dolduramayacağımız bir biyolojik ürün. Sadece kan değil, diğer kan ürünleri ile beraber de diğer hastalıklarda tedavimizde kullanmaktayız. Gerçekten hayati, acil değil sürekli ihtiyaç olan bir ürün olduğunu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

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