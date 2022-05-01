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HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Kastamonu'da bildiri okudu

İHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bir araya gelen HAKİŞ Konfederasyonu Kastamonu Şube Başkanlığı 1 Mayıs bildirisi okudu.

HAK-İŞ Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Kastamonu'da bildiri okudu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bir araya gelen HAKİŞ Konfederasyonu Kastamonu Şube Başkanlığı 1 Mayıs bildirisi okudu.
HAKİŞ Konfederasyonu Kastamonu Şube Başkanlığı öncülüğünde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçiler Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. HAK İŞ Konfederasyonu Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Çağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda okuduğu bildiride, "Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde emekçilerin hakkı , daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi, sosyal ve ekonomik refah için, Sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye'de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz. HAKİŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
"Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz" ifadelerine yer veren Çağlı, "Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz. Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü çerçevesinde KİT'lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin çerçevesine belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz" dedi.
Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ettiklerini belirten Çağlı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını ve kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istediklerini söyledi.
1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde güvenceli istihdam için, refah dolu yarınlar için, güçlü gelecek için, sağlığımız için, işimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız" diyen Çağlı, şöyle konuştu:
"Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAKİŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Bizler daha fazla dayanışma, refah, güvenceli istihdam, iş güvenliği ve sağlığı, örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAKİŞ olarak 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki Dünyamız bir, derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir. Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, mağdur ve mazlumların şefkatli eli olmak için bu uğurda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. HAKİŞ olarak istihdam oluşturacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz. Tüm Dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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