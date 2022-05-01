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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor

İHA

Şampiyon olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ediyor

Kastamonu’da yaşayan 16 yaşındaki sporcu, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası’nda birinci olabilmek için her gün 90 kilometre yol kat ederek antrenman yapıyor.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu, hem wushu’da hem de mua thai’de aldığı başarılara bir yenisini eklemek için gece gündüz demeden çalışıyor. Wushu'da 3 kez Türkiye şampiyonu olmayı başaran Hüseyin Eren Küçükoğlu, bu yıl gerçekleştirilen Wushu Türkiye Şampiyonası'nda aldığı birincilik ile 10 Mayıs’ta Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Günde 90 kilometre yürüyor
Milli sporcu Hüseyin Eren Küçükoğlu, Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu gözetiminde 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde çalışmalarını iftar öncesi ve iftar sonrasında sürdürüyor. Küçükoğlu, Avrupa Şampiyonası'na her gün 90 kilometre yol kat ederek hazırlanıyor. İftarın ardından sahura kadar çalışmalarını sürdüren Küçükoğlu, dünya şampiyonu olmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

“Hedefim dünya şampiyonu olmak ve kendi spor salonumu açmak”
Hedefinin dünya şampiyonu olup kendi spor salonunu açarak başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyen Hüseyin Eren Küçükoğlu, “Kendimi bildim bileli kick boks ve wushu sporunu kendime yaşam tarzı olarak seçtim. Önceden yüzme, basketbol gibi sporlar yaptım ama kick boks ve wushu benim dikkatimi daha çok çekti. 2019 yılında Muay Thai Türkiye Şampiyonası’na gittim ve oradan geldiğimde 2020 yılında Türkiye ikincisi oldum. 2021 yılında 'wushu’da Türkiye birincisi oldum. Avrupa Şampiyonası'na gidecektik korona virüsten dolayı iptal oldu. Bu sene Allah’ın izniyle Türkiye şampiyonu olup 12 Mayıs’ta Bulgaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. 52 kilodayım, kendimi iyi hissediyorum ve kendimi göstereceğim. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Daha sonra kendi spor salonumu kurup başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum” dedi.

"Antrenmanlarımı kaçırmamaya dikkat ediyorum"
Her gün Taşköprü ilçesinden 90 kilometre yol kat ederek Kastamonu’ya geldiğini ve antrenmanlara katıldığını belirten Küçükoğlu, “Taşköprü ilçesinde okuduğum için ara sıra antrenmanlarımın aksadığı oluyor ama her Kastamonu’da olduğum zaman antrenmanlarımı kaçırmamaya dikkat ediyorum. İftar öncesi ve iftar sonrası sahura kadar antrenmanlarımı yapıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

“Avrupa Şampiyonası için sahura kadar aralıksız çalışıyoruz”
10 Mayıs’ta Avrupa Şampiyonası için sahura kadar aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Milli Antrenör Emrah Şahanoğlu ise, “Hüseyin Eren Küçükoğlu kendisi 2019 yılında muay thai branşında Türkiye şampiyonu oldu. Sonra 2020 ve 2021 yılında wushu branşında Türkiye şampiyonu oldu. Muay thai branşında ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etti. Bu kez de wushu branşında Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan’da ülkemizi temsil edecek. 10 Mayıs’ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda bizi temsil edecek. Bir sporcunun iki ayrı branşta sporcu olabilmesi kolay değil ama kendisi çok azimli. Ben kick boksta da şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Hazırlıklarımızı Ramazan dolayısı ile iftar öncesi ve iftar sonrasında yapıyoruz. Bizim için biraz zor oluyor ama bayrağımızı dalgalandırmak amacımız olduğu için bizi yormuyor. Ben sporcumdan Avrupa şampiyonluğu bekliyorum. Devamında da şu anda kendisi gençlerde, büyüklerde de başarı elde edeceği uzun yıllar ilimizi ve ülkemizi başarılarla temsil edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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