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Kastamonu’da "bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

İHA

Kastamonu’da "bayramınız kemerli olsun" uygulaması yapıldı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ‘bayramınız kemerli olsun’ uygulaması çerçevesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar’ın da katılımıyla denetim yapıldı.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ‘bayramınız kemerli olsun’ uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında sürücülerle tek tek konuşan ve bayramlarını kutlayan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, sürücülere broşür dağıtarak, “Kemerinizi takmadan yola çıkmayınız. Bayramınız kemerli olsun” dedi.
Boyranaltı Mahallesi mevkiinde uygulama noktasında çalışmaları denetleyen Kaymakam Baycar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Zafer Efe ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Akbay eşlik etti. Uygulamanın tüm yurtta eş zamanlı şekilde yapıldığına dikkat çeken Kaymakam Baycar, “Bakanlığımızın Karayolları trafik güvenliği ve stratejisi eylem planı doğrultusunda trafik güvenliği ile faaliyetler yürütülmektedir” diye konuştu.

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