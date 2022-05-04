Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'da Küre Dağları'nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.

Kastamonu'nun Seydiler, Ağlı, Küre, Devrekani ve İnebolu ilçelerini kapsayan Küre Dağları'nda etkili olmaya başlayan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Küre Dağları bölgesindeki yollarda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan, Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.