Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle yaraladı

Kastamonu’nun Cide tartıştığı şahsın pompalı tüfeğinden çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde gece saatlerinde sahil bölgesinde S.A. ile Y.E.T. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., yanında bulunan pompalı tüfek ile Y.E.T.’yi bacağından vurarak yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Y.E.T., Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli şahıs S.A. ise polis ekiplerince suç aleti tüfek ile birlikte kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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