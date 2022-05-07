Kastamonu’da sis ve sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

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Kastamonu’da etkili olan yoğun sis ve yağış sebebiyle oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu Yaralıgöz Dağı’nda yoğun sis ve sağanak yağış etkili oldu. Bozkurt, Çatalzeytin ve Abana ilçelerine ulaşımın sağlandığı karayolunda sağanak yağış ve sis sürücülere trafikte ilerlemekte güçlük çektirdi. Yolda oluşan su birikintileri sebebi ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis sebebiyle de sürücüler yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı.

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