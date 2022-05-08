Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı; selde 6 köprü yıkıldı (2)- Yeniden



KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Çatalzeytin ilçesinde, eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle ilçeden geçen Akçay'ın su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Yaşanan sel nedeniyle 6 köprü yıkılırken, 5 köye ulaşım yolu kapandı.

İlçede önceki gün meydana gelen sağanak ve bir süredir eriyen karlar nedeniyle Akçay'da taşkın meydana geldi. 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan selin ardından yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı, aşırı yağış nedeniyle yıkıldı ve 5 köyün ulaşım yolu kapandı. Sel nedeniyle bir ahırda bulunan kümes hayvanları sel sularına kapıldı. Aynı ahırda bulunan 12 büyükbaş da sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Öte yandan Çatalzeytin Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, tahliye edilen herhangi bir ev bulunmadığı, suyun debisinin düşmesi ile bozulan geçici büz, menfez köprülerin onarımının süratle yapılacağı aktarıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)

2022-05-08 00:34:54



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