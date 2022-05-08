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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Valiliği: “Selde 15 köprü zarar gördü”

İHA

Kastamonu Valiliği: “Selde 15 köprü zarar gördü”

Kastamonu Valiliği, Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı’nın su seviyesinin yükselmesi üzerine geçici köprülerin tedbir amaçlı kapatıldığını ve il genelinde 15 geçici menfez köprünün yıkıldığını açıkladı.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, derelerdeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Çatalzeytin’de 6, İnebolu’da 1, Bozkurt ve Küre’de 4’er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprünün zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, “Daha önce ihalesi gerçekleştirilen kalıcı köprülerin yapım süreci devam ediyor. Suyun debisinin düşmesiyle birlikte gerekli çalışmalar süratli şekilde yapılıp, bozulan büz, menfez köprülerin onarımı gerçekleştirilecektir. Bu süreçte vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbir valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca alınmaktadır” denildi.

“Çatalzeytin’de 6 köprü yıkıldı, 5 köye ulaşım sağlanmıyor”
Çatalzeytin Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Çatalzeytin ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinden sonra yıkılan köprülerin yerine menfezlerle yapılan geçici köprülerden 6'sı 6 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışın etkisiyle yıkılmış, 5 köyümüzün yolu kapanmıştır. Bu aşamada tahliye edilen hiçbir ev bulunmamaktadır. Suyun debisinin düşmesiyle bozulan geçici menfez köprülerin onarımı süratle yapılacaktır. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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