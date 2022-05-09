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Selin yıktığı sanayi sitelerinde sona gelindi: Sahiplerine teslim edilecek

İHA

Selin yıktığı sanayi sitelerinde sona gelindi: Sahiplerine teslim edilecek

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören Bozkurt ve Abana Sanayi Sitelerinde çalışmalarda sona gelindi. Sanayi sitelerinin bu ay tamamlanarak hap sahiplerine teslim edileceği ve 2 büyük tekstil fabrikasının da faaliyete geçeceği belirtildi.
Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Sel afeti sebebiyle Bozkurt ve Abana ilçelerindeki sanayi siteleri de yıkıldı. İlçelerdeki temizliğin ardından yüzlerce ailenin geçimini sağladığı Bozkurt ve Abana Sanayi Sitelerinin projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanarak kısa sürede ihale edildi. Yapım çalışmalarında sona gelinen Bozkurt ve Abana Sanayi Sitelerinin bu ay içerisinde tamamlanarak hap sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.
87 milyon 450 bin liraya ihale edilen Bozkurt Sanayi Sitesi’nde, iki büyük tekstil fabrikasının bu ay içerisinde üretime başlayacağı belirtildi. Ayrıca Bozkurt Sanayi Sitesinde 54 dükkanda yer alacak. Çelik konstrüksiyon olarak yapılan sanayi sitesinde su baskınlarının önlenmesi için gerekli önlemler de alındı. 12 bin dönüm arazi üzerine inşa edilen Bozkurt Sanayi Sitesi, teslim edilmesinin ardından yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

“Bu ay dükkanlarımızın teslimlerini yapacağız”
Kış mevsiminin ağır geçmesinden ötürü çalışmaların aksadığı Bozkurt Sanayi Sitesinde işyerlerinin hak sahiplerine teslimlerinin yapılacağını belirten Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinin ardından devletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilçemizde oldular. Kışın yaşanan 34 metrelik kar yağışından dolayı sanayi sitemizin bitimi biraz ertelendi. Ama Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında 2 tane büyük tekstil fabrikası başta olmak üzere toplamda 54 tane dükkanımızın teslimini yapacağız. Ayrıyeten Sayın Cumhurbaşkanımız, 11 Ağustos’un hemen akabinde ilçemizdeki ziyaretinde doğalgaz sözü vermişti, şu anda komşu ilçemiz olan Abana’da doğalgaz çalışmaları başladı. Bizim çalışmalarımız da Ramazan Bayramı’nın akabinde ilk başta sanayi sitemizde başlamak üzere ilçemize sene sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz neticesinde kavuşturmuş olacağız. Keşke canlarımız gitmeseydi, bu maddi kayıplar daha iyisi olacak şekilde tarafımızca yapılacaktı. Tekrardan vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve kalanlara başsağlığı diliyorum” dedi.

“Sanayi Sitelerinin yapımı yüzde 90 tamamlandı”
Abana ve Bozkurt Sanayi Sitelerinin yapımının yüzde 90 civarında tamamlandığını belirten Abana Kaymakamı Salih Ağar, “11 Ağustos’ta Bozkurt ve Abana’yı etkileyen büyük sel afetinden sonra devletimiz tüm imkanlarıyla hem Bozkurt’ta hem Abana’da hem de Kastamonu’nun diğer ilçelerinde tüm kurumlarıyla birlikte çalışmaktadır. Selden dolayı büyük zarar gören Abana’nın eski günlerine geri getirme çalışmaları devam ediyor. Devletimiz her noktada, Türkiye’nin her il ve ilçesinde varlığını göstermektedir. Ezine Çayı’nın kıyısında bulunan, hem Abana’nın hem de Bozkurt’un mevcut sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü sanayi bölgesi şu anda yenilenme aşamasındadır. Özellikle Abana’daki sanayi bölgemiz 40 dükkandan oluşmakladır. Bu 40 dükkan yüzde 80 ile 90 civarında bitirme aşamasındadır ve Mayıs ayı ortası ya da Haziran ayına doğru dükkanlar hak sahiplerine teslim edilecektir. Sanayi bölgesinde çok güzel dükkan ve iş yerleri yapılmaktadır. Biz de açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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