Kastamonu'da 896 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 896 reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.