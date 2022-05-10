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Düğünde damadın anne ve babası güreş tuttu: O anlar kamerada

İHA

Düğünde damadın anne ve babası güreş tuttu: O anlar kamerada

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köy düğününde yüzyıllardır devam eden geleneği yaşatan damadın anne ve babası güreş tuttu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde gerçekleştirilen bir düğünde yüzyıllardır devam eden bir gelenek yaşatıldı. Kadının gücünü göstermek amacıyla damadın babası ile annesi güreş tuttu. Güreş sırasında damadın annesi, eşini yere serdi. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar ise saniye saniye cep telefonları ile görüntülendi.
Suluca ve Akbük köyü bölgesinde uzun yıllardır devam eden bir geleneği canlandırdıklarını söyleyen Akbük Köyü muhtarı Hayrettin Gül, "Köy sakinlerimizden Seyfettin Koçak kardeşimizin düğününde güzel bir geleneğimizi yaşattık. Kadının gücünü erkeğe gösterme anlayışını temsilen de olsa yaşattık. Günümüz düğünlerde pek göremediğimiz bu gelenek inşallah bundan sonraki düğünlerde tekrar yaşanacaktır’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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