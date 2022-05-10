Kastamonu, Karavan Turizmi Zirvesi’ne hazırlanıyor

TR82 Bölgesi’nde karavan turizminin geliştirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör iş birliğinde “Karavan Turizmi Zirvesi” düzenlenecek.

Türkiye’de karavan turizminin koordinatör ajansı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek zirve, Kastamonu’da 23 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Karavan turizmi ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek zirvede, karavan turizminin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin istişare edeceği tekil ve eşzamanlı paneller gerçekleştirilecek. Zirveye, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, karavan ve ekipmanları üreticileri, karavan alanı işletmecileri ile çok sayıda karavan kullanıcısının katılması bekleniyor.



Doğa yolculuğu yapılacak

Zirve sonrasında ise karavan kullanıcılarının katılımı ile 24 Haziran 2022 tarihinde Kastamonu’nun doğal güzelliklerini kapsayan doğa yolculuğu yapılacak. Yolculuk rotası içinde katılımcılara, Çatak Kanyonu Cam Terası’nı, Horma Kanyonu Yürüyüş Parkuru’nu ve Ilıca Şelalesi’ni yakından tanıma fırsatı sunulacak.

TR82 Bölgesi’nde turizme yönelik faaliyetlerini sürdüren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde karavan turizmi için koordinatör ajans seçilmişti. Bu çerçevede 2020 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve UKKF iş birliğinde TR82 ve TR81 bölgelerinde saha tespit çalışmalarını tamamlayan KUZKA, TR82 Bölgesi Karavan Turizmi Saha Tespit Raporu’nu hazırlayarak yatırımcıların hizmetine sundu.

KUZKA tarafından ayrıca saha tespit çalışmalarının Türkiye geneline yaygınlaştırılabilmesi için TR82 ve TR81 Bölgeleri için uygulanan yöntemden yola çıkılarak karavan alanlarının tespiti için bir kriter seti ve karavan alanlarının taşıması gereken kriter seti belirlendi. Bu kriter setleri kullanılarak Türkiye genelinde saha tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmanın detayları “Türkiye Potansiyel Karavan Alanları Saha Tespit Çalışması Raporu”nda yer alıyor.

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