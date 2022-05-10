Sahile vuran yavru yunus balığı, kayıkla denize bırakıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahili vuran ve çocuklar tarafından bulunan yavru yunus balığı, kayıkla Karadeniz’e bırakıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde liman bölgesinde dolaşan Derin Der ve Deren Der isimli iki çocuk, sahile vurmuş halde yavru yunus balığını gördü. Çocuklar, durumu çevrede bulunan balıkçılara anlattı. Çocukların uyarısı üzerine bölgeye gelen balıkçılar, karaya vuran yavru yunus balığını bulunduğu yerden kurtararak kayığa aldı. Kayıkla Karadeniz açıklarına giden balıkçı, yavru yunus balığını doğal yaşam alanına bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.