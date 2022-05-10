Başkan Vidinlioğlu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Dünyası Günleri daveti

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a 345 Haziran’da Kastamonu’da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Günleri’nin davetiyesini ulaştırdı.

Kastamonu Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan Türk Dünyası Günleri’yle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede temaslarını sürdüren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ankara’da ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a 345 Haziran’da Kastamonu’da gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Günleri’yle ilgili davetiyesini ulaştıran Başkan Vidinlioğlu, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşerek Türk Dünyası Günleri davetiyelerini takdim etti.

22 ülkeden programa katılım sağlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “900 yılı aşkın Türk yurdu olan Kastamonu’muza yakışır özel bir program hazırladık. Türk otağı olan şehrimizde Türk Dünyası Günleri’ni layıkıyla kutlayacağız. Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendi İnşallah bu özel günümüz de bizlerle olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan’a da davetiyelerini ulaştırdım. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile de görüşerek davetiyelerini takdim ettim. Arzumuz geniş katılımlı bir açılış töreni gerçekleştirmek. Kastamonu’nun tanıtımı noktasında da bu organizasyonun önemli bir yeri olacak. İlimizde Türk Dünyası Günleri’ni en güzel şekilde kutlamak istiyoruz” diye konuştu.

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