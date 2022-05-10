Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Boyner Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 KG 283 plakalı kamyonet ile 37 ABK 884 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.