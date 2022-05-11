Ağlı'da "En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi; Anne" seminerinde anne ve anne adayları bilgilendirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağlı İlçesinde anne ve anne adaylarına, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları ile muhtarlarına “En İyi Narkotik Polisi; Anne" semineri verildi.

Ağlı Belediyesi konferans salonunda yapılan seminerde, uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile önemli bilgiler verildi. Ayrıca, muhtarlara seminerde uyuşturucu ile mücadele konusu ile ilgili broşür dağıtıldı.

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