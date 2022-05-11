Hanönü’de Karayolu Trafik Haftası'nda sürücüler bilgilendirildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan denetimde sürücüler kurallarla ilgili bilgilendirildi.
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde denetim yapıldı. İlçe kaymakamı Emrah Bütün başkanlığında Trafik Güvenliği Tertip Komitesince Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ,lçe merkezinde uygulama noktasında durdurulan sürücüler, trafik işaretleri ve trafik kuralları noktasında bilgilendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.