Aslan: “Sel afetinden alnımızın akıyla çıktığımızın kanaatindeyiz” Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Aslan, veda etti

2020 yılında Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından Kastamonu’yu da vuran sel sonrası Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirilen Selçuk Aslan, şehre veda etti. Veda konuşmasında Aslan, sel felaketinden alınlarının akıyla çıktıkları kanaatinde olduğunu söyledi.

2020 yılında Giresun’da yaşanan sel afetinde Giresin İl Özel İdaresi genel sekreteri olarak görevlendirilen Selçuk Aslan, 11 Ağustos’ta Kastamonu’da yaşanan selden sonra görevden alınan Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet’in yerine görevlendirildi. Yaklaşık 9 aydır Kastamonu’da selin izlerinin silinmesi için mücadele eden ve yoğun mesai harcayan Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine atandı.



“Sel afetinden alnımızın akıyla çıktığımızın kanaatindeyiz”

Bu çerçevede İl Genel Meclisi toplantısına katılan Aslan, “Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selçuk Aslan, “11 Ağustos 2021 tarihinde başta Bozkurt ilçemiz olmak zere 9 ilçemizi etkileyen ağır bir sel afeti yaşadık. Bu afette yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. İlimiz açısından zahmetli bir süreçti. Bu afetin beşinci günü hizmetimize ihtiyaç olduğu için davet edildik, talimat aldık ve hemen gelip görevimize başladık. Gelene kadar Afet Koordinasyon göreviyle görevlendirildiğim düşüncesindeydim ama buraya geldiğim zaman İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili olduğumuzu ifade etmişlerdi. Belki bazı arkadaşlarımızın bilgisi dahilindedir. 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan Giresun Dereli sel afetinden sonra Giresun İl Özel İdaresi’nde görev almıştım. Bu minvalde hem İl Özel İdaresi adına hem afet yönetimi adına tecrübelere sahip olmamız hasebiyle Kastamonu görevinin tebliğ edildiğini düşünüyorum. İlk başta ilk hedefimiz afetin atık hasarını ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızı olağan yaşamına döndürebilmek adına gerekli tedbirleri alabilmekti. Burada başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Murat Kurum ve tüm bakanlarımızın destekleri olmak üzere mesai arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma yürüttük. Şükürler olsun örnek bir çalışma olduğuna inanıyorum. Sadece kendi iş yükümüzü omuzlamanın dışında, Kastamonu’ya destek amacıyla gelmiş ve yüzlerce iş makinesinin lojistik desteğinin sağlanması, koordinasyonunun sağlanması ve oradaki afete dönük organizasyonun da bizim elimizle yürütülmesi gerekiyordu. Biz bu işin içinden alnımızın akıyla çıktığımızın kanaatindeyiz” dedi.



“Güncellenmiş maliyetlerle ihaleleri yenileme çalışmaları yürütülüyor”

Güncellenmiş maliyetlerle ihaleleri yenileme çalışmalarını yürüttüklerini belirten Aslan, “Biz tedbirleri aldık. Bir ev yaparken de temelden başlayıp çatısına kadar devam ederiz. Bu belli bir süreci kapsar. İl Özel İdaresinin yol ağındaki tüm hasarlara ilişkin gerekli keşifleri çıkardık. Ödenekler tedarik edildi. İhtiyaç olan ilave ödenekler için gerekli temaslar sağlandı. İnşallah gelecek ödenekler de ilerleyen dönem içerisinde ilimize gönderileceğine inanıyorum. Çok seri davrandık. Özellikle trafik güvenliğinin sağlanması açısından köprülerimizi, aciliyet gerektiren duvarlarımızın hepsini ihya etmiştik. Ancak ekonomik dalgalanma, müteahhitlerimizin bekleme pozisyonu almalarına, akabinde de sosyoekonomik durum karşısında hükümetimizin müteahhitler dilerlerse fiyat farkı dilerlerse tasfiye hakkı vermeleri nedeniyle müteahhitlerin tamamı tasfiye hakkını kullandılar. Şuanda bu süreci sonlandırıp, hızlı bir şekilde güncellenmiş maliyetlerle ihaleleri yenileme noktasında arkadaşlarımız yoğun bir emek sarf ediyor” diye konuştu.



“Vatandaşımızın günlük geçişlerini sağlamak için yapılan menfez köprüler yıkıldı, kalıcı köprüler yıkılmadı”

Sonbahara kadar geçici köprülerin yerine kalıcı köprülerin tamamlanmasını planladıklarını söyleyen Aslan, “Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen yağmur suları nedeniyle yaşanan menfez yıkımları hakkında konuşan Aslan, “Köprüler yeniden yıkıldı diye bir algı var, bunlar köprü değil, menfezdir. Bu menfezlerin, sınırlı yüksekliği olan derelerde kullandığımız menfezler. O günün şartları üzerinde bunları yan yana dizmek suretiyle 8 sıra, gelen suyun miktarına ve ölçeğine göre vatandaşımızın günlük geliş geçişini sağlamaya yönelik adeta logo tarzı enstrümanlar bunlar. Yani taban tavan yüksekliği yüksek olan malzemeler değil. Belli bir miktar su geldiğinde bozulmalara neden olmaktadır. Bulunduğu yerden birkaç metre uzağa gitmiş durumda. Alıyoruz yeniden diziyoruz. İnşallah sonbahara kadar kalıcı köprülerimiz tamamlanırsa bundan sonra yağacak yağmurlar büyük çaplı da olsa sıkıntı yaşatmayacağı inancındayız” şeklinde konuştu.



“Yarım kalan Kastamonu Şehitlere Vefa Müzesinin tamamlandığını inşallah görürüz”

Aslan, şöyle konuştu:

“Kastamonu cennet coğrafyaya sahip olan illerimizden bir tanesi. İstiklal savaşından Osmanlı’nın son demlerinden başlayarak her zaman kendisini ispatlamış bir vilayetimiz. Şehitler diyarı diye adlandırsak, hiçbir şekilde abartılı bir tabir değil, Çanakkale Cephesinde hem de Kurtuluş Savaşı’nda en fazla şehit veren vilayetlerimizden bir tanesi. Bu şehitlik bahsine atıf yapmışken, kısa bulunduk ama olabildiğince bazı şeyler noktasında vizyon oluşturmaya çalıştık, malumunuz Vedat Tek kültür Merkezimiz var, orada ürettiğimiz ama sonlandıramadığımız artık sizlere emanet olarak bırakacağımız bir projemiz var. Kastamonu Şehitlere Vefa Müzesi tarzında, hep şunu gururla söylüyoruz Çanakkale içinde türküsü Kastamonu’ya ait Çanakkale ruhu Kastamonu’da hissedilmiş ve bu dışa vurulmuş, sadece Türkiye sınırlarımızda değil dilimizin lisanımızın konuşulduğu tüm coğrafyalarda bu hissiyatı yansıtmış. Tamamlandığını görmek inşallah nasip olur, burayı sizlere emanet edelim istiyoruz.”

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