Öğrenciler şehit annesine duygusal anlar yaşattı

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Kastamonu'nun Tosa ilçesinde düzenlenen Anneler Günü programında şehit annesi, öğrencilerin kendisine karşı gösterdiği hassasiyet karşısında duygusal anlar yaşadı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Anneler Günü programı, Tosya Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkan Vekili Mustafa Mola, İlçe Milli Eğitim Müdürü S. Murat Demirci, İlçe Müftüsü H. İbrahim Sabırlı, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve kadınlar katıldı.

Açılış konuşmaların sonrasında, geçen yıl Van’da çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Ufuk Deniz’in annesine okul öğrencileri tarafından yapılan karakalem çalışması hediye edildi. Resmi alan şehit annesi duygulu anlar yaşadı. Anaokulu öğrencileri "Canım Annem" şarkısını söyledikleri

sırada ağlayan şehit annesinin yanına giderek kendisine sarıldı.

Program sonrasında ana okulu öğrencileri Şehir Ufuk Deniz’in annesini sahneye çağırarak fotoğraf çektirdi.

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