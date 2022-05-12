Kastamonu’da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Ayvalı Sokak'ta bir sitede bulunan Nermin Keskin Işık’a ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kuzeykent Mahallesi'nde itfaiye olması gerekirken 112 Acil Sağlık Merkezi ile polis ve jandarmanın bulunduğunu söyleyen mahalle sakini Hüseyin Karadumanoğlu, “Bu mahallede bir tane itfaiye olması gerekiyor. Belki de durum şimdi böyle olmayacaktı. Ben böyle düşünüyorum” dedi.

Bakkaldan eve giderken yangını gördüğünü anlatan Karadumanoğlu, “Ekmek almıştım, buradaki durumu gördüm, dumanlar yükselirken gördüm. Çocuğu da tanıyorum, kardeşimin arkadaşı oluyor. Burada okuldan çıkan öğrenciler vardı. Onlar da aramış itfaiyeyi, ben de aradım. Araç çıktı gönderiyoruz itfaiye dediler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.