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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik ekipleri AVM'de stant açarak çocukları bilgilendirdi

İHA

Trafik ekipleri AVM'de stant açarak çocukları bilgilendirdi

Kastamonu'da Trafik Haftası dolayısıyla bir alışveriş merkezinde stant açan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafik ekiplerine dikkat çekti.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, bir alışveriş merkezinde Trafik Haftası çerçevesinde stant açtı. Açılan stantta trafik kurallarına dikkat çekildi. Ekipler tarafından çocuklara trafik kurallarına teşvik sağlanması amacıyla kırmızı düdük, balon şapka ve boyama kitabı hediye edildi. Ayrıca Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin alışveriş merkezinde hazır bulundurduğu motosiklete çocuklar bindirilerek merakları giderildi.
Çocukları ile beraber alışveriş merkezinde gezinen aileler, trafik ekiplerine hediye ve bilgilendirmeleri için teşekkür ederek çocuklar ekipler ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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