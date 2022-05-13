Topladığı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Nurhayat Aksakal, su kabaklarını boyayarak dekoratif süs eşyalarına dönüştürüyor.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan ev hanımı 56 yaşındaki Nurhayat Aksal, su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Su kabaklarının üzerine çizdiği tarihi İnebolu evleri, Şehit Şerife Bacı silueti, Heyamola ekibi, çizgi film kahramanları, kedi resimleri ve deniz manzaraları ile süsleyen Aksakal, yaptığı ürünlerle zamanı verimli şekilde değerlendiriyor. İlçeye bağlı köylerdeki vatandaşların ürettiği süs kabaklarını satın alan Aksakal, Halk Eğitim Müdürlüğünde aldığı kursun ardından süs kabağı boyamaya başladı. Aksakal, gözleri dolduran renklerle boyadığı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor. Aksakal su kabaklarını, boyayarak geçim kaynağı haline getirdiğini söyledi. Günde ortalama 10 tane su kabağı boyayarak satılabilir hale getirdiğini kaydeden Aksakal,” Su kabakları pazarda 50 ile 200 lira arasında satıyorum. Evimin bir odasında küçük bir atölyeye çevirerek, süs eşyaları yapmaya başladım” dedi.

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