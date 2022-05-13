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Sel felaketi yaşayan Bozkurt, 9 ayda şantiyeye döndü Selin yıktığı Bozkurt’ta temeli atılan binalar yeniden yükseliyor

İHA

Sel felaketi yaşayan Bozkurt, 9 ayda şantiyeye döndü Selin yıktığı Bozkurt’ta temeli atılan binalar yeniden yükseliyor

Sel felaketinin üzerinden 9 ayın geçtiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalar zorlu kış şartlarının ardından hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yaraların sarıldığı ilçede diğer yandan şantiyeye dönen ilçede temeli atılan binalar yükseliyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021’deki şiddetli yağışın sebep olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın ve işyerinin zarar gördüğü selin ardından verilen kararlar uyarınca yıkım işlemleri ve yeni binaların yapımı sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde bakanlıklara ait birimler, temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için başlattıkları çalışmaları zorlu kış şartlarının ardından aralıksız yürütüyor. Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2 bin 207 iş makinesi, selin ardından Kastamonu’da görevlendirildi. Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve gönüllülerden oluşan toplam 3 bin 190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldı.
Temizlik çalışmalarının ardından ilçenin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar da sürüyor. 9 ayda adeta şantiyeye dönen ilçede temeli atılan binalar hızla yükseliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından projesi hazırlanan ve hızlı bir şekilde ihalesi gerçekleştirilen 631 konut ve 123 işyerinin yapımı devam ediyor. Çalışmaların büyük çoğunluğunun yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sentetik çim saha, kapalı halı saha ve 4 bölmeli soyunma odasının yapımına da başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilerek yapımına başlanan sentetik çim saha, kapalı halı saha ve 4 bölmeli soyunma odasının temeli atılarak, Spor Kompleksindeki çalışmaların 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor.

“Bal yapan arılar nasıl çalışıyorsa, ilçede şu anda çalışmalar öyle devam ediyor”
İlçedeki çalışmalarda gelinen noktayla ilgili değerlendirmede bulunan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, selin ilk anından itibaren başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmalarının akabinde geçici iş yerleri ve konteyner yaşam alanlarıyla ilçede hayatın normale döndürüldüğünü söyledi.

“Bal yapan arılar nasıl çalışıyorsa, ilçede şu anda çalışmalar öyle devam ediyor”
Şu anda Bozkurt ilçesinin tamamının şantiye alanına döndüğünü söyleyen Kaymakam Atıcı, “Ben şu anda Bozkurt’ta yapılan çalışmaların ortamını arı kovanına benzetiyorum, bal yapan arılar nasıl çalışıyorsa ilçemizde iş makinaları şantiyelerde şu anda arı kovanı gibi çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,52 ay süren kış geçirdik. O süreç içerisinde inşaatlarımız biraz durmuş olsa da şu anda bütün şantiyelerimiz aktif olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 621 tane konutumuz, 40 köy konutumuz, 123 merkez dükkanımız, 1 pazaryerimiz, kent meydanımız ve okullarımız, spor salonlarımız, kapalı spor salonumuz, sentetik sahamız, kültür merkezimizin onarımı ve içerisinde emniyeti de barındıran Hükümet Konağımızın ihaleleri yapıldı. İlçemizde altyapı çalışmalarını tamamladı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bir yandan yollarımızı ve heyelan olan yerleri yapıyor, İl Özel İdaremiz ile Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz 32 köyümüzün heyelan olan yerlerini, altyapılarını, parkelerini, su tesisatlarının yenileme çalışmalarının yüzde 80’ine kadarını bitirdi, geri kalan çalışmalar da bu süreçte devam edecek. Şu anda ilçemizde hayat normale dönmüş ve yeni inşaatların bitmesi bekleniyor. Devletimizin gücünü görmek isteyen Bozkurt’a gelsin diyorum. Çünkü, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, TOKİ’siyle, AFAD’ıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’yle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla ve bütün bakanlıklarımızla şu anda iş birliği halinde ihaleleri bitirmiş ve işlerimizin bitmesini bekliyoruz. Sene sonuna kadar birçok işimiz bitmiş olacak. Kar afetinden sonra yaklaşık 34 metrelik kar yağışından dolayı İlçe Sanayi Sitemizin bitimi biraz ertelendi. Ama Mayıs ayının sonunda veya Haziran aynın başında iki tane büyük tekstil fabrikası başta olmak üzere toplam 54 tane dükkanımızın teslimini yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sel afetinin hemen akabinde Bozkurt’a ziyaretinde doğalgaz sözü vermişti, şu anda yan ilçemiz olan Abana’da doğalgaz çalışmaları başladı, bizim çalışmalarımız da ilk başta sanayi sitemiz başta olmak üzere ilçemize sene sonuna kadar doğalgazı Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz neticesinde kavuşturmuş olacağız. Keşke canlarımız gitmeseydi, bu maddi kayıplar daha iyisi olacak şekilde tarafımızca yapılacaktı. Tekrardan vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınları ve kalanlara başsağlığı diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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