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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son nefesinde kendisini öldürenlerin isimlerini sayıkladı

İHA

Son nefesinde kendisini öldürenlerin isimlerini sayıkladı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada öldürülen şahıs, son nefesini vermeden önce kendisini vuranların isimlerini sayıkladı. Bunun üzerine gözaltına alınarak tutuklanan sanıkların yargılanmasına devam edildi.
Olay, 2021 yılı Ağustos ayında Kastamonu merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförlüğü yapan Bilal K. ile Buğra Meriç (28) ve Cihangir Özcan (27) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmada Bilal K., av tüfeğiyle Buğra Meriç ve Cihangir Özcan’a ateş etti.

Ölmeden önce kendisini öldürenlerin ismini sayıkladı
Buğra Meriç, olay yerinde hayatını kaybederken, Cihangir Özcan ise ağır yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cihangir Özcan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılmadan önce ağır yaralı Cihangir Özcan, olay yerine gelen ekiplere kendisini Bilal K. ile babası İhsan K.’nın vurduğunu söyledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada Bilal K. ile babası İhsan K. gözaltına alınarak tutuklandı.
Bilal K. ile İhsan K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

“Sen nefesini vermeden önce bize kendisini vuranların isimlerini sayıkladı”
Davada kolluk kuvveti olarak görev yapan tanık Y.A. dinlendi. Y.A., olay yerinde tutanağı kendilerinin tuttuğunu belirterek, “O gün suç araştırıyorduk. Olaydan 2025 dakika önce Cihangir Özcan’ı yol üzerinde gördük. Şahıslar bölgemizde suçlara karışmıştır. Şahıslar yanımızda durdular. Bizde ne yapıyorsunuz diye sorduk ve araç içerisinde göz gezdirdik. Yaklaşık 25 dakika sonra da Cihangir Özcan’ı vurdular diye telefon ettiler. Olay yerine Cihangir’in yanına gittiğimde kendindeydi. Karakola doğru ateş edildi. Ben tektim olay yerinde. O yüzden karakola yöneldim. Cihangir, bu sırada bana berber dükkanına doğru işaret yaptı. Buğra Meriç’i de araçta vurulmuş şekilde gördüm. Cihangir’e seni kim vurdu diye sordum. Bana berber dedi. Bilal ile berberin babası diye birkaç kez sayıkladı. Bunun üzerine sanıklar bölgemde oturdukları için sanıkların evine yöneldim. Bu sırada sağlık görevlileri de Cihangir’e müdahale ediyordu. Bizde bu şekilde tutanağımızı tuttuk” dedi.
İlk evlerinde gittiğinde sanıklara ulaşamadığını fakat bir süre sonra sanıkların karakola gelerek teslim olduklarını anlatan Y.A., “Ellerinde poşet, içinde silah ile karakola geldiler. Burada olay yeri inceleme ekibine silahları teslim ettiler. Benim gördüğüm bildiğim bundan ibarettir” diye konuştu.
Saldırıda hayatını kaybeden Cihangir Özcan’ın annesi Mediha Özcan ise oğlunu öldürenlerden şikayetçi olduğunu söyledi. Muhammed Musa Özcan ise, “Kardeşim ölmeden önce ifade vermiştir. Her ikisinden de davacıyım” şeklinde konuştu.

“Tanık beyanlarını kabul etmiyorum”
Tanığın beyanını kabul etmediğini söyleyen İhsan K. da, “Orada vatandaşlar var, insanlar var. Oradakilerin hiçbiri duymamış. Sadece tanık duyduğunu ileri sürmüştür. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.
10 aydır tutuklu olduğunu belirten Bilal K. ise, “Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. 10 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bilal K. ile babası İhsan K.’nın tutukluluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcılığınca mütalaanın hazırlanabilmesi için duruşmayı 14 Haziran’a ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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