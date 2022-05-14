Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde eğlendi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da Candaroğulları İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okul dışında yapılan etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Candaroğulları İlkokulu sabahçı anasınıfı öğretmenleri Rahime Kamer, Özlem Şenyüz ve Reyhan Çal, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Belki De Sensin Topluluğu ile işbirliği yaparak ‘Okul Dışarıda’ etkinliği düzenledi. Öğretmenler, havaların düzelmesiyle öğrencilerinin sınıf ortamından bağımsız, açık havada keyif alacakları bir gün geçirmeleri için yaptıkları etkinlik büyük ilgi gördü.

Öğrenciler, müzik eşliğinde yapılan, yüz boyama, ateş topu, hedef, sandalye kapmaca, balon oyunu gibi çok çeşitli aktiviteler ile gün boyu eğlenceli zaman geçirdi. Etkinliğin okul öncesi öğrencilerine yönelik planlanmasına rağmen etkinlikteki faaliyetler okuldaki bin civarındaki ilkokul öğrencisi tarafından da büyük ilgi gördü. ‘Okul Dışarıda’ etkinliği öğrencilere dondurma ikramı ile sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.