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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde eğlendi

İHA

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde eğlendi

Kastamonu’da Candaroğulları İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okul dışında yapılan etkinlikte gönüllerince eğlendi.
Candaroğulları İlkokulu sabahçı anasınıfı öğretmenleri Rahime Kamer, Özlem Şenyüz ve Reyhan Çal, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Belki De Sensin Topluluğu ile işbirliği yaparak ‘Okul Dışarıda’ etkinliği düzenledi. Öğretmenler, havaların düzelmesiyle öğrencilerinin sınıf ortamından bağımsız, açık havada keyif alacakları bir gün geçirmeleri için yaptıkları etkinlik büyük ilgi gördü.
Öğrenciler, müzik eşliğinde yapılan, yüz boyama, ateş topu, hedef, sandalye kapmaca, balon oyunu gibi çok çeşitli aktiviteler ile gün boyu eğlenceli zaman geçirdi. Etkinliğin okul öncesi öğrencilerine yönelik planlanmasına rağmen etkinlikteki faaliyetler okuldaki bin civarındaki ilkokul öğrencisi tarafından da büyük ilgi gördü. ‘Okul Dışarıda’ etkinliği öğrencilere dondurma ikramı ile sonlandırıldı.

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