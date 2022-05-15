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Pandemide en ön saflarda yer alan hemşireler piknikte stres attılar

İHA

Pandemide en ön saflarda yer alan hemşireler piknikte stres attılar

Korona virüs pandemisinde ön en saflarda yer alarak mücadele eden hemşire ve aileleri, 'Hemşireler Günü' çerçevesinde piknikte buluşarak stres attı.
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire ve aileleri, Hemrişeler Günü çerçevesinde düzenlenen piknikte bir araya geldi. Korona virüs pandemisinde ön saflarda yer alan hemşirelerin aileleriyle birlikte buluştukları piknikte stres atma fırsatı bularak yorgunluklarını giderdi. Etkinlik, Kastamonu Güvenpart Mesire Alanında gerçekleşti. Etkinliğe Kastamonu Valisi Avni Çakır ile eşi Bahar Çakır, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksek Kutlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ile başhekim yardımcıları, idare personel, hemşireler ile aileleri katıldı.

“Pik yaptığı dönemlerde 600 hastanın görüldüğü günlerde 2 hatanın görüldüğü günlere geriledik”
Pandemi sürecinde pik yaptığı dönemde günde 600’lü hastaların görüldüğü günden şu anda 23 hastanın görüldüğü günlere döndüklerini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Hemşirelik mesleği sağlıkçıların yoğun çalışmasını mesleği olan aşklarını pandemi ile ifade etmek biraz eksik kalır ama pandemi gerçekten de bu konuda herkesin hayatında yaşamış olduğu, sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu en büyük tecrübedir. Yaşananlara baktığımızda bir korku filmi gibi, hani bazı fotoğraflar vardır öncesi ve sonrası. Bundan iki sene önce bırakın böyle bir araya gelmeyi sokağa çıkmaya bile korkuyorduk. Zaten insanları da kısıtlıyorduk bir araya gelmelerini. Ama çok şükür ki o günlerden bu günlere geldik. Biz pandeminin pik yaptığı dönemde 600’lü rakamları gördük ama bugün çok şükür ki 23 rakamları görüyoruz. Artık pandeminin en azından şu anda Kastamonu'nun ve ülkemizin gündeminden çıktığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. En azından psikolojik olarak çıktı. Artık daha korkusuz bir şekilde daha rahat bir şekilde bir araya gelebiliyoruz. Kalabalıklara karışabiliyoruz. Hemşirelik mesleği ve sağlık çalışanları, tıpçılar, doktorlar herkes tüm paydaşları bu anlamda en büyük fedakarlığı çekti. İnsanların gitmeye çekindiği korktuğu hastanelerde sizler koşarak gittiniz. Kovid şüpheli bir hastayı gördüğümüzde hızla uzaklaşıldığı bir ortamda sizler koşarak ona nasıl yardımcı olabilirim diye hastanelere koştunuz, evlere koştunuz. Bunun çok çarpıcı görüntüleri var. Yoğun bakım ünitesinden çıkan giydiği çizmeyi çıkartıp içerisinden neredeyse yarım litre su boşaltan fotoğraflar var ben hiç unutamıyorum. Hemşireler günü münasebetiyle hepinizin gününüzü kutluyorum” dedi.

“Pandemi sürecini Kastamonu’da başarılı bir şekilde geride bıraktık”
Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksek Kutlu ise, “Yoğun bir pandemi ve salgın sürecini hep beraber Kastamonu'da başarılı bir şekilde sizlerin sayesinde, hekimlerimizin sayesinde ve tüm sağlık çalışanlarımızın sayesinde atlatmış bulunuyoruz. Tabii ki insanlık ve dünya var olalı salgınlar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Bunların hepsi bize tecrübe oldu. Rabbim bir daha böyle geniş çaplı sosyal hayatım bozulduğu, ekonominin bozulduğu sağlık sisteminin sekteye uğradığı yaşanılamaz hale geldiği salgınlar yaşamayız. Ama bunlar insanlar için var, bizler için var, kaçınılmaz olarak yaşanabiliyor. Tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

“Maskeden dolayı arkadaşlarımı tanıyamıyordum, çok şükür maskeyi geride bıraktık”
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Zafer Ergül ise, “2020 yılının Mart ayında buraya geldiğimde pandemi başlamıştı. Bütün arkadaşlarımı maske ile gördüm. Hiç birinin yüzünü net olarak görememiştim. Yolda karşılaştığımızda başhekim bize selam vermiyor dediklerini duydum ama hakikaten kimseyi tanımıyordum. Arkadaşlarımı ilk defa bu piknikte maskesiz gördüm. Bunun için çok mutluyum. Bir diğer mutluluğumda pandemide herkes çok mücadele etti ama hemşirelerin hakkı ödenmez. Hemşireler günü dolayısıyla bir etkinlik yapalım dedik. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. İnşallah bir şölen havasında geçecek. Anadolu geleneklerine uygun olarak düzenlenmiş olduğumuz bu etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Maskelerimizi çıkardık nefes almayı özledik”
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Pekize Çetin, etkinlikte stres attıklarını ifade ederek, “Yaklaşık 2,5 yıldır pandemi ile mücadelenin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bunun sevinciyle meslektaşlarımızda bir araya geldik, kaynaştığımız bir piknik etkinliği düzenledik. Katılım umduğumuzun çok üzerinde oldu. Çünkü bütün meslektaşlarım bu anlamda çok yoruldu ve çok yıprandılar. Çok tükenmişliğe girdiğimizi hissettik. Kendi çocuklarını, evlatlarını, ailelerini anne ve babalarını göremedikleri günleri gördük. Şimdi bütün aileleri ile hep birlikte bir araya geldik. Piknik etkinliğimiz hemşireler günü dolayısıyla düzenlediğimiz piknik etkinliğinde bir araya geldik. Umarım güzel vakit geçiririz. Umarım pandemi sürecinde yaşadığımız bütün kötü alışkanlıklarımızı geride bırakmış oluruz. Maskelerimizi çıkardık nefes almayı özledik. Maskesiz günleri özledik. Bugünleri de gördüğümüz için çok şükür ediyoruz, hepsinin geçmişte kalmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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