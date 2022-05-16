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2. Oğuz Atay Öykü Ödülü'ne 713 yazar katıldı

İHA

2. Oğuz Atay Öykü Ödülü'ne 713 yazar katıldı

Kastamonu'da İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oğuz Atay Öykü Ödülleri'nin başvuru sürecinde 713 yazarın eseri gerekli başvuru koşullarını karşılayarak değerlendirme sürecine alındı.

Kastamonu'da İnebolu Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Oğuz Atay Öykü Ödülleri'nin başvuru süreci30 Nisan 2022' de tamamlandı. Yoğun ilgiyle karşılanan Oğuz Atay Öykü Ödüllerine yurt içinden ve yurt dışından başvuran 713 yazarın eserleri gerekli başvuru koşullarını sağlayarak değerlendirme sürecine alındı.
Konu ile ilgili açıklama yapan İnebolu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Hasan İlyasoğlu, “Seçici kurulumuzun yürüteceği değerlendirme süreci 1 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Sonuçlar bu tarihte sosyal medya hesaplarımızdan ve basın yoluyla duyurulacaktır. Ödül töreni Oğuz Atay'ın doğum günü anısına İnebolu'da gerçekleştirilecektir. Tören duyurusu ayrıca yapılacaktır. Oğuz Atay Öykü Ödülü alan eser ve seçici kurulun sıralama olmaksızın belirleyeceği on eser Oğuz Atay adına hazırlanacak anı kitap ile okura sunulacaktır. Öykü ödülümüz için çağrımıza ses veren, öyküleriyle yanımızda olan tüm katılımcı yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızla kurduğumuz bağ yarışma kavramının çok ötesinde Oğuz Atay öykü dostluğudur. Oğuz Atay öykü dostluğu adına emeklerini, rehberliklerini, desteklerini; koşulsuz, hesapsız ortaya koyan seçici kurul üyelerimize süreçte kolaylıklar diliyoruz. Sevgili Oğuz Atay'ın doğum gününde İnebolu'da öykülerimizle buluşmak dileğiyle, saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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