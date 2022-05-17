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Kastamonu İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine meslekler tanıtıldı

Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Meslek Tanıtım Günü çerçevesinde, tanıtım programı düzenlendi. Etkinliğe konuşmacı olarak Kastamonu Barosu Başkanı Avukat Özgür Demir, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Melek Meltem Kabaşanoğlu, Psikolog Yeşim Güler, Sosyal Çalışmacı Aynur Sarıcıoğlu katıldı.

Programda konuşan Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdür Yardımcısı Halil Tekin, Türkiye İş Kurumu'nun çeşitli kurumlarla beraber çalışarak, hedefleri olan gençlere, meslek ve beceriler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

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