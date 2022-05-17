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Restorasyonda ortaya çıktı, caminin duvarına Fetih Suresi’nin ayetleri yazılmış

İHA

Restorasyonda ortaya çıktı, caminin duvarına Fetih Suresi’nin ayetleri yazılmış

Kastamonu'da Restorasyon çalışmalarının yapıldığı Şeyh Şabanıı Veli Camii'nin duvarlarında Fetih Suresi’nin ayetlerinin yazıldığı ortaya çıktı.

Kastamonu'da bulunan Şeyh Şabanı Veli Camii'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, caminin bir iç duvara sahip olduğu ve bu duvarlar üzerinde Fetih Süresi'nin ayetlerinin olduğu tespit edildi. Vakıf Haftası dolayısı ile düzenlediği toplantıda camideki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, caminin 6 arklı noktasında ayetlerin korunduğunu söyledi.

"Kurban Bayramı öncesinde camimizi açma gibi bir niyetimiz var”
Şeyh Şabanı Veli Camii'ndeki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Pınar, “2020 yılının sonlarına doğru yer tesliminde bulunduk. Sponsorluk yöntemiyle yaptığımız bir restorasyon. Süreç içerisinde dokunuşlarımız oldu, yeni bulgular ve izler bulundu, Kastamonu ve ülkemiz için çok kıymetli bir eser. Burada şu anda yüzde 60’lara yakın bir fiziki gerçekleşme var. Projelerimizi tamamladık. Yeni ulaştığımız bulgular çerçevesinde hazırladığımız projelerin tamamı Anıtlar Yüksek Kurulundan geçti. Artık bu anlamda önümüzü görebiliyoruz. Süreci şu anda rahatlıkla yürütebiliyoruz. Sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. İklim şartları da müsaade ederse bir sorun yaşamazsak Kurban Bayramı öncesinde camimizi açma gibi bir niyetimiz var” dedi.

“6 noktada Fetih suresinin belli bölümlerini kurtarabildik”
Restorasyon sürecinden bugüne kadar ulaşılmayan bazı bilgilere ve bulgulara ulaştıklarını açıklayan Pınar, “Caminin iç kısmında ikinci bir duvar olduğunu, önceki ilk haliyle eklenti olan duvar arasında fetih suresinin belli bir bölümlerinin olduğunu gördük. Halvet odalarının çıkışında çeşme olduğunu gördük. Bugüne kadar herhangi bir yerde rastlamadığımız, hangi amaçla kimler tarafından yapıldığını bilemediğimiz ve yoğun çalışmamıza rağmen sağlıklı veri elde edemediğimiz bazı bulgulara ulaştık. Bunların en kıymetlisi de Fetih Suresi oluyor. Bu bulgular çerçevesinde nihai olarak bu kararı verebilecek olan Ankara Bölge Koruma Kurulu hocalarımızı sürecin başlangıcından itibaren 4 farklı tarihte restorasyonun olmazsa olmazı noktalarında davet ettik. Burada istişarede bulunuldu. Onların direktifleri ve bakış açılarıyla bizler proje hazırladık. Geldiğimiz noktada Fetih suresinin cami içerisinde 6 farklı noktada ayetlerinin korunduğunu gördük. Doğu ve Batı cephelerinde mahfel katına sınır olan 6 noktada Fetih suresinin belli bölümlerini kurtarabildik. Tamamını değil. Belki ilk yapılışında tamamı vardı ama sonraki restorasyonlarda düşmüş olabilir. 15 gün önce kurul hocalarımızla yine burada bir araya geldi. Fetih suresinin var olan kısmını nasıl koruyacağız. Bunu görüştük. Geldiğimiz noktada Bölge Korumu Kurulundan geçen kararda Fetih Suresinin 6 farklı alandaki noktasını var olan haliyle eğim vermek suretiyle ışıklandırarak cami merkezinden tamamı görülecek şekilde projelendirip uygulamaya alacağız. Bu karar alındı. Fetih suresinin tamamını biz kurtaramadık. Böyle bir bulgumuz yok. Ulaşabildiğimiz bugüne kadar gelen yerlerini koruma altına alıyoruz. Işıklandırma yaparak bunu da inşallah gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.

"Güzel bir eser kazandırmayı planlıyoruz”
Şeyh Şabanı Veli Camisinde restorasyon sonrasında turizm hareketliliğinin yaşanacağını söyleyen Pınar, “Kastamonu’nun gözbebeği olan, Türkiye’de çok fazla bilinen müthiş bir inanç ve kültür turizmi potansiyeli olan bir yerde pandemi dolayısıyla biraz aksadı ama özellikle restorasyondan sonra bunun çok daha fazla ivme kazanacağını düşünüyoruz. Restorasyonla buraya ziyaretin daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz. Çünkü çok güzel izlere ve bulgulara ulaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, güzel bir restorasyon olacağını düşünüyorum. Bu hareketin hızlanarak devam edeceğini, inşallah ülkemize ve Kastamonu’muza zaten güzelde çok daha özgün haliyle güzel bir eser kazandırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bölgemizde 325 adet tescilli vakıf eserimiz mevcut”
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak kendi yerleşkelerinde bulunan 325 adet tescilli vakıf eseri ile ilgili de bilgi veren Pınar, şöyle konuştu:
“Bunların 185 adedi Kastamonu’nun merkez ve ilçelerinde bulunuyor. Son 20 yıla baktığımızda 180’ne yakın tescilli vakıf eserinin onarılmasını sağladık. Bunun 130 tanesi Kastamonu’nun il ve ilçeleri oluşturuyor. Merkezde Ahmet Dede Camisi, Küpçüğez Mescidi, İbni Neccar (Eli Güzel) Cami ile Şeyh Şabanı Veli Camisinin restorasyonları devam ediyor. İbni Neccar (Eli Güzel) Camisinin restorasyonu bitti, son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Hava şartlarından dolayı bitimi gecikti, inşallah 2 ay içerisinde tamamlayacağız. Ahmet Dede Camisinde de proje tadilatları gündeme geldi, şu anda kurullardan onaylı proje anlamında işlemleri devam ediyor. Öngörümüz 8’inci aya doğru burayı da bitirmek istiyoruz. Küpçüğez Mescidinde de fiziki gerçekleşme şu anda yüzde 70 civarındadır. Burayı da Kurban Bayramı sonrasında ibadete açmayı planlıyoruz. Restorasyonlarımız bu anlamda sorunsuz gidiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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