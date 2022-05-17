Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti

İHA

Hafif ticari aracın çarptığı karacanın yardımına trafik polisleri yetişti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı karaca, tedavi altına alındı.
Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 DLK 268 plakalı hafif ticari araç, yola atlayan karacaya çarptı. ihbar üzerine Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı karacayı veteriner kliğiniğine götürerek ilk tedavisini yaptırdı.
Karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mahkemeden af diledi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Mahkemeden af diledi, 10 ay hapis cezasına ...
Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi
YEREL HABERLER Görme engelli bireyler tiyatro oyunu sergiledi
Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı Ev ve araçlara zulalanmış silahlar böyle ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu'da 'kaçak silah' operasyonu: 20 gözaltı Ev ...
Restorasyonda ortaya çıktı, caminin duvarına Fetih Suresi’nin ayetleri yazılmış
YEREL HABERLER Restorasyonda ortaya çıktı, caminin duvarına Fetih ...
YÖK Başkanı Özvar duyurmuştu, 'NFT bölümü' açıklaması öğrencileri heyecanlandırdı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar duyurmuştu, 'NFT bölümü' açıklaması ...
Çanakkale’den Samsun’a şehit toprağı taşıyan bisikletliler Kastamonu’ya ulaştı
YEREL HABERLER Çanakkale’den Samsun’a şehit toprağı taşıyan ...
Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'
YEREL HABERLER Kastamonulu gazeteciye Azerbeycan'da 'şükran plaketi'
Lise öğrencilerine meslekler tanıtıldı
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine meslekler tanıtıldı
Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli finalde yarışacak
YEREL HABERLER Heyemola-Çılgın İnebolulular" belgeseli finalde ...
Kastamonu’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
2. Oğuz Atay Öykü Ödülü'ne 713 yazar katıldı
YEREL HABERLER 2. Oğuz Atay Öykü Ödülü'ne 713 yazar katıldı
Sel bölgesindeki kadın çiftçilere fidan ve ata tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Sel bölgesindeki kadın çiftçilere fidan ve ata tohumu ...
Hıdırellez şenliğinde kıyafetleri ile yarıştılar
YEREL HABERLER Hıdırellez şenliğinde kıyafetleri ile yarıştılar
İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki komşu aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Uçurtma şenliği izdihama dönüştü, eğlenmeye gelen çocuklar ezildi
YEREL HABERLER Uçurtma şenliği izdihama dönüştü, eğlenmeye gelen ...
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
YEREL HABERLER Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ...
Pandemide en ön saflarda yer alan hemşireler piknikte stres attılar
YEREL HABERLER Pandemide en ön saflarda yer alan hemşireler piknikte ...
Otizmli bireyler ve aileleri, 'otizm kampı'nda stres attı Pandemide evde kapalı kalan otizmli bireyler ve aileleri, otizm kampında buluştu
YEREL HABERLER Otizmli bireyler ve aileleri, 'otizm kampı'nda stres ...
Çevre gönüllüleri kolları sıvadı, ormanda çöp topladı Ormanları temizleyip vatandaşlara 'çevre' mesajı veriyorlar
YEREL HABERLER Çevre gönüllüleri kolları sıvadı, ormanda çöp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.