İki otomobil çarpıştı, sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki otomobilin otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Boyram köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 37 AZZ 324 plakalı Opel marka otomobil ile 37 EK 150 Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi kontrolden çıkarak refüje çıkarak durabildi. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken, sürücüler yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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