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Türkiye Belediyeler Birliği’nden Kastamonu Belediyesi’ne bir ödül daha Başkan Vidinlioğlu ödülünü Adalet Bakanı Bozdağ’ın elinden aldı

İHA

Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Vidinlioğlu, ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nden Kastamonu Belediyesi’ne bir ödül daha Başkan Vidinlioğlu ödülünü Adalet Bakanı Bozdağ’ın elinden aldı

Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Vidinlioğlu, ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın elinden aldı.
Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Olağan Meclis toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği Encümen seçiminin ardından Gıdanı Koru, Yeşil Şehirler ve Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve proje yarışmasında dereceye giren Belediye Başkanları’na ödülleri verildi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Yeşil Şehirler Fikir ve Proje yarışması dalında Sürdürülebilir Ulaşım, Temiz Hava ve Sağlıklı Yaşam projesiyle ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ödülünü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Türkiye Belediler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı.
Başkan Vidinlioğlu, 2021 yılı içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği’nden Genç Dostu Belediye, Kent Başkan Dergisi’nden Proje Ödülü ve Uluslararası Altın Kentler Birliği tarafından ise En Başarılı Belediye Başkanı ödülüne layık görülmüştü.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin her toplantısının şehirlerin gelişimi için önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir yıl içerisinde ikinci ödülü almaktan mutluluk duyuyorum. Bizler şehrimizin gelişimi için proje üretmeye devam edeceğiz. ‘Sürdürülebilir Ulaşım, Temiz Hava, Sağlıklı Yaşam’ projemiz şehir merkezlerinde nüfusun artmasıyla birlikte oluşan bazı problemleri çözmeye yönelik bir adım. Ulaşım konusu da bunlardan bir tanesi. Her geçen gün artan araç sayısı trafik sorununu daha da işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Biz ‘sürdürülebilir ulaşım, temiz hava, sağlıklı yaşam’ diyerek bu konuda bir adım attık. Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını arttırmak adına projemizi ortaya koyduk. Ulaşım rahatlayacak, akaryakıt tüketimi azalacak ve havamız daha temiz olacak, ekonomik fayda sağlayacak, en önemlisi de bu ulaşım yönetimi sağlıklı olacak. Kısa zamanda projeye başlamak için çalışmalarımız sürüyor. Kastamonu’muz adına ödül almak hele ki böyle değerli bir projeyle ödüle layık görülmek mutluluğumu daha da arttırdı. Bizlere ödülümüzü takdim eden Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e de teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel projeyle şehrimizin tanıtımına ve gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.
35 Haziran tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenecek Türk Dünyası Günlerine tüm bakanların davet edildiğini söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Şehrimizde düzenleyeceğimiz Türk Dünyası Günleri’ne bugün itibariyle tüm bakanlarımızı davet etmiş bulunuyorum. İnşallah geniş katılımlı bir programı şehrimizde gerçekleştireceğiz. Şehrimize ilgiyle yaklaşan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Yine Türkiye Belediyeler Birliğimizin olağan genel kuruluna katılan değerli başkanlarımızı da etkinliğimize davet ettim. Kastamonu’nun tanıtımını en üst düzeyde yapmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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