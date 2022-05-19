19 Mayıs İnebolu'da coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İnebolu’da coşkuyla kutlandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, gösterilerle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hasan Yiğit gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterileri ile devam eden kutlamalar, ödül töreni ile son buldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnebolu İlçe Başkanı Cemal İlyasoğlu de CHP İnebolu Gençlik Kolları Başkanı Sönmez Demir, yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

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