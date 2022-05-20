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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Üniversitesi 99 projesi ile Türkiye 6’ncısı oldu

İHA

Kastamonu Üniversitesi 99 projesi ile Türkiye 6’ncısı oldu

Kastamonu Üniversitesi, “2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde hazırladığı 99 proje sayısı ile Türkiye 6’ncısı oldu.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri tarafından sunulan 196 projeden 99’u kabul edildi. Kastamonu Üniversitesi bu sonuçla, Türkiye’de en fazla proje önerisi kabul edilen 6’ncı üniversite olarak büyük bir başarıya imza attı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, hedeflerinin 22 ihtisas üniversitesinden biri olarak ArGe ve proje kültürü ve farkındalığını akademik birimlerin işleyişinde yer alan öğrencisinden öğretim elemanına kadar her kesime yaymak olduğunu belirterek, proje hazırlama ve geliştirmeye yönelik akademisyenler tarafından verilen uygulanabilir ve faydalı eğitimler ile birlikte başarıya ulaştıklarını ifade etti.
Öğrencilerin başarılarının Kastamonu Üniversitesi için büyük gurur kaynağı olduğunun altını çizen Çiftçi, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin projelerine ve isteklerine son derece önem veriyoruz. Kastamonu Üniversitesi olarak bu konuda gereken desteği sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Elde edilen başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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