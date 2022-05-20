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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vidinlioğlu’ndan Türk Dünyası Günleri’ne davet

İHA

Vidinlioğlu’ndan Türk Dünyası Günleri’ne davet

Bir televizyon programına konuk olan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Selçuklu’nun uç beyi, Osmanlı’nın sancak beyi, Milli Mücadele’nin olmazsa olmaz şehrine böyle bir Türk Dünyası Günleri çok yakışır diye düşündük. Bu konuda bismillah dedik başladık. İnşallah güzel etkinlikler olur. Onun için izleyicilerimizi Kastamonu’yu görmeye tanımaya davet ediyorum” dedi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, A Para TV’de sunuculuğunu Şafak Tükle’nin yaptığı programın konuğu oldu. Kastamonu’nun güzelliklerinden ve 345 Haziran tarihlerinde Kastamonu Belediyesi’nin düzenleyeceği Türk Dünyası Günleri’nden bahseden Başkan Vidinlioğlu, vatandaşları Kastamonu’ya davet etti.
“Türk Dünyası Günleri’ni düzenlemeyi öğrencilik yıllarından itibaren hayalini kurduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Aynı soydan, aynı ırktan, aynı kandan gelen insanların senede birkaç gün de olsa bir araya gelmesinin hep güzel olacağını düşünüyordum. Kastamonu’da 1994’ten bugüne 21 kez Türk Dünyası Kültür etkinlikleri düzenlendi. Bu yıl 22’ncisini düzenleyeceğiz ve çok geniş bir program hazırladık. Yaklaşık 28 ülke ve özerk bölgeden gelen misafirlerimiz olacak. Üç gün dolu dolu bir program düzenleyeceğiz. İnşallah, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımızın katılacağı bir etkinlik olacak. Programlarda inşallah ani bir değişiklik olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hanımefendiyi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Bakanlarımızı, milletvekillerimizi, valilerimizi, belediye başkanlarımızı şehrimize davet ettik. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık divanımız büyük ölçüde katılacak” dedi.
Türk dünyasının Kastamonu’da bir araya geleceğini ifade eden Vidinlioğlu, “Kastamonu biliyorsunuz 2018’de Türk Dünyası Kültür Başkenti’ydi. Kastamonu’ya bu etkinliğin yakışacağını düşündük. Sayın Genel Başkanımız da çok mutlu oldular. Kastamonu, Selçuklu’nun iki uç beyliğinden bir tanesi. Üsküdar’a kadar Kastamonu diyoruz durduk yere demiyoruz çünkü Kız Kulesi’nin tapusu Kastamonu’daydı. Osmanlı’nın sancak beyliği. Kurtuluş Savaşı’mızın olmazsa olmaz şehri. Beyaz şeritli İstiklal Madalyalı tek ilçesi olan İnebolu’yu bünyesinde barındırır. Şerife Bacılar, Rahime Kaptanlar, Halime Çavuşlar, Hafız Selman İzbeli’ler hepsine rahmet olsun” diye konuştu.
Vatandaşlara seslenen Başkan Vidinlioğlu, “10 Aralık İlk Türk Kadın Mitingi’dir. Kastamonu’da yapılmıştır. Milli Mücadele’nin kıvılcımını ateşleyen 3 bin Türk Kadınının işgale karşı erlerinin yanlarında canlarını seve seve feda edeceklerini haykırması bir ilktir. 137’nci yılını kutladığımız Abdurrahmanpaşa Lisesi Anadolu’nun ilk lisesidir. Hem Çanakkale’de hem de İstiklal harbinde mezun verememiştir. Evlatlarımızın hepsi cepheye gitmiştir. Köyümüz vardır Ersizlerdere Köyü Tüm erleri yani erkekleri cepheye gidip şehit olduğu için adı Ersizlerdere’dir. Kastamonu bu anlamda ilklerin şehridir. Onun için toparlarsak Selçuklu’nun uç beyi, Osmanlı’nın sancak beyi, Milli Mücadele’nin olmazsa olmaz şehrine böyle bir Türk Dünyası Günleri çok yakışır diye düşündük. Bu konuda bismillah dedik başladık. İnşallah güzel etkinlikler olur. Onun için izleyicilerimizi Kastamonu’yu görmeye tanımaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Kastamonu’un önemli bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Vidinli oğlu şunlarısöyledi:
“Kastamonu bulunmaz bir yer. Turizmin bütün birleşenlerinin aktif olarak yer aldığı, Ilgaz dağından sahile uzanan huzuru, kültürü, tarihi bir başkadır. Şehre girdiğinizde huzura girdiğinizi hissedersiniz. Anadolu’nun dört manevi kutbundan bir tanesi Şeyh Şabanı Veli buradadır. Kanyonlar bölgesi doğal güzellikleri, 170 kilometrelik taşlaşmamış sahili Kastamonu’nun bir başkadır. Şehrimiz Karadeniz’in en uzun sahiline sahip illerinin başında gelir. Kastamonu herkese hitap edebilecek potansiyele sahiptir. Kastamonu eski sancak beyliği olması nedeniyle bütün boyların temsiliyeti Kastamonu’da vardır. İlçeler arasında da yöresel mutfaklarda ciddi farklılıklar var. Bugün bilinen 812 çeşit ürünü var Kastamonu’nun Antep ve Hatay’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürünü olan İl Kastamonu. 27 coğrafi işaretli ürünümüz var. Gün gün bunu arttıracağız. Türkiye’nin hiçbir yerinde tadamayacağınız lezzetleri burada tadabilirsiniz. Taşköprü sarımsağımız Avrupa coğrafi işaretli ürünüdür. Tosya pirinci, Kastamonu pastırması, üryani eriği ve birbirinden özel lezzetler benzersizdir. Bizim ürünlerimiz geleneksel yöntemlerle yapılır. Karadeniz’in en önemli özelliklerinden biri bakir kalması. Bir diğer özelliği hırçınlığı ve sezonun kısalığı. Küresel ısınmayla birlikte Karadeniz sahilleri cazibe merkezi haline gelecek. Yatırımcılar şimdiden ön alırlarsa bir süre sonra kendilerine ciddi miktarda geri dönüşü olur. Umuyorum ve diliyorum ki Cide gibi, İnebolu gibi, Abana gibi ilçelerimize yatırımcılar fazlasıyla gelirler. Bugünden gelenler avantajı ellerinde bulundururlar. Tüm yatırımcıları Kastamonu’ya bekliyoruz. Hem deniz, hem tarih, hem doğa noktasında Kastamonu biçilmiş kaftan.”
Kastamonu’nun Türkiye’nin en dikkat çeken doğal güzelliklere sahip olduğunu kaydeden Vidinlioğlu, “Bizim Kanyonlar bölgemiz var. Dünya’nın en büyük ikinci kanyonu Valla Kanyonu. Orada cam terasımız var. Hemen yanı başında Horma Kanyonumuz var. Orada ise üç buçuk kilometrelik ahşap yürüyüş parkuru var. Buradan Ilıca Şelalesi’ne çıkıyorsunuz. Muhteşem bir güzellik. Herkesin görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Pandemi sonrasında hep birlikte köylerimizin ve üretimin önemini biraz daha kavradık” diyen Vidinlioğlu, “Üç yıllık Belediye Başkanı’yım. İlk gün itibariyle toprakla barışmamız lazım ve üretmemiz lazım diye söylüyorum. Mutlak ama mutlak toprağımızı değerlendirmeliyiz. Kastamonu Belediyesi olarak geride bıraktığımız iki yılda 100 bin atalık tohumdan ürettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza dağıttık. Bu yıl da 100 bin fide dağıtacağım. Burada herkes üretmenin keyfine varmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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