Hanönü’nde 'şükür duası' yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Cuma namazı sonrasında 'rahmet ve şükür duası' yapıldı.

Hanönü Şeyh Şabanı Veli camisinde Cuma namazı sonrasında cami önünde toplanan vatandaşlar, 'rahmet ve şükür duası' yaptı. Duaya Hanönü kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Müftüsü Ali Çelebi, Taşköprü vaizi Kemal İhtiyar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duanın ardından kurban kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.