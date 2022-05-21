TCG Salihreis İnebolu’da demirledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli vurucu güçlerinden TCG Salihreis fırkateyni, İnebolu açıklarında demirledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Salihreis fırkateyni İnebolu Limanı açıklarında demirledi. Gün boyunca Karadeniz’in açıklarında demirleyen TCG Salihreis fırkateynini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.