Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı

İHA

Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı

Kastamonu’da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yabancı uyruklu şahıs, kaçarak bir binaya sığındı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Kastamonu merkez Cebrail Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen yabancı uyruklu iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında şahıslardan biri kavga ettiği şahsı bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklanan şahıs, kavga ettiği şahıstan kurtulmak için koşarak Ulu Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığındı. Kanlar içinde kalan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sokakta incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

18 yıl çalıştığı villanın sahiplerinden hakkını alamadığını iddia eden kadın Ankara’ya yürüyecek
YEREL HABERLER 18 yıl çalıştığı villanın sahiplerinden hakkını ...
40 Hadis Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödül
YEREL HABERLER 40 Hadis Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ...
Taşköprü’deki Koru Kayası gezisine yoğun katılım
YEREL HABERLER Taşköprü’deki Koru Kayası gezisine yoğun katılım
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin şampiyonu Kastamonu Belediyespor oldu Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor, kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin şampiyonu ...
Tarih ile iç içe oda müziği konseri
YEREL HABERLER Tarih ile iç içe oda müziği konseri
TCG Salihreis İnebolu’da demirledi
YEREL HABERLER TCG Salihreis İnebolu’da demirledi
Kastamonu’da sahile ölü yunus vurdu
YEREL HABERLER Kastamonu’da sahile ölü yunus vurdu
Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.