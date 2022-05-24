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100 bin adet sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı: Vatandaşlar alabilmek için kuyruk oluşturdu Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

İHA

100 bin adet sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı: Vatandaşlar alabilmek için kuyruk oluşturdu Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

Kastamonu’da, belediyeye ait seralarda atalık tohumlarla yetiştirilen 100 bin sebze fidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Vatandaşlar fidelerden alabilmek için dağıtım noktalarında yoğunluk oluşturdu.
Kastamonu’da ata tohumları ile yetiştirilen 100 bin adet domates, salatalık, biber fidesi vatandaşlara dağıtıldı. Kastamonu Belediyesi tarafından seralarda yetiştirilen ve ücretsiz olarak dağıtılan fidelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl merkezinin 6 farklı noktasında kurulan stantlardan dağıtılan fidelerden almak isteyen vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Dağıtıma başlanan 100 bin adet fide yaklaşık 1 saat içinde vatandaşlara dağıtıldı. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara fide dağıttı. Başkan Vidinlioğlu vatandaşlara dağıttığı fidelerin kendisinin de biriktirdiği ata tohumlarından yetiştirildiğini söyleyerek ürünleri yetiştirdikten sonra tohumlarını saklamalarını istedi.

“Fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”
Dağıtım töreninde konuşan Başkan Vidinlioğlu, üretime önem verdiklerini vurgulayarak, “Son iki yılda ilk yıl 45 bin, ikinci yılda 60 bin tane dağıttığımız ata tohumlarımızı bu sene 100 bin adet rakamına çıkartarak dağıtıyoruz. Şehrin 6 noktasında vatandaşları bekletmeden fide şeklinde dağıtıma başladık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yerleşkemizi buraya aldık. Burada 4 tane de seramız var. Yağmur sularını kullandığımız otomatik ısıtmalı seramızda fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Sürekli olarak gündeme getiriyorum, usanmadan da gündeme getireceğim. Bizim üretmememiz lazım. Özellikle Kastamonu gibi kadim bir şehirde, kökeni hayvancılık olan ilde ağırlıklı olarak atalık tohumlarımıza sahip çıkıp onları tüketmek olmalı. Bu konuda örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu etkinliğimizin çerçevesini daha çok genişlettik. Atalık tohumlarımız var. Bunların çoğu benim kendi tohumlarım, yıllardır biriktiriyorum. Bunun üzerine devam ediyorum. Bunlar hiçbir şekilde suni gübre görmemiş 6070 yıllık tohumlar” dedi.

"Hepimizin bu duyarlılığa sahip olması gerekiyor"
Vatandaşların fide dağıtımına karşı gösterdiği ilginin de kendisini sevindirdiğini ifade eden Vidinlioğlu, “Sabah gelirken gördüm, tüm dağıtım noktalarımızda kalabalıklar vardı. Vatandaşımız bu tarz şeyleri seviyor. Sağlıklı bir toplum olmanın gereği ata tohumlara sahip çıkıyorlar. Yaptığımız işten dolayı çok mutluyum. Bu konuda Kastamonu bir ilke imza atıyor. Bunlar sayıca çok azdı. Bundan sonra da çerçevesini biraz daha genişletmek istiyoruz. Toprağın ne kadar önemli olduğu, kendi yiyeceğimizi, kendi ürünlerimizi yetiştirmemiz gerektiğini yaşanan şartlar ortaya koyuyor. Bu anlamda hepimizin bu duyarlılığa sahip olması gerekiyor. Gelecek bilince aktarmak lazım. Özellikle çocuklarımız çok fazla toprakla buluşmuyorlar. Mahalle arasında oynarken bile toprak bulamıyorlar. Domatesin, salatalığın, biberin nerede yetiştiğine dair de değişik fikirlere sahipler. Bu atalık tohumlar saksıda da yetişebilir. Çocuklarımızın bu bilince ulaşması için bunun önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Domatesleri, salatalıkları özel bireylerimize ikram edeceğiz”
Vatandaşlar ise ücretsiz bir şekilde aldıkları fideleri balkonlarında veya bahçelerinde yetiştireceklerini belirterek, proje için Kastamonu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yunus Dal isimli vatandaş, yetiştireceği sebzeleri özel bireylere ikram edeceğini belirterek, “Kastamonu Belediyemizin fide dağıtımı vardı. Biler de fide almak için geldik. Aldığımız fideleri Özel Bireyler Derneğimizin bahçesine dikeceğiz. Orada yetişecek domatesleri, salatalıkları özel bireylerimize ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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