Eğlence değil sanki çatışma: 340 adet boş kovan bulundu Şehir magandalarına jandarma freni: 5 gözaltı

Kastamonu’da damat eğlencesini bahane ederek ana yol güzergahında alkol alan ve çevreye gelişigüzel ateş eden 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi. Olay yerinden ise 340 adet boş kovan toplandı.

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bağlı Karşı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün öncesi gerçekleştirilen damat eğlencesinde 5 kişilik gurup köy girişinde alkol almaya başladı. Eğlencenin dozunu kaçıran 5 kişi yanlarında getirdikleri silahlarla çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ana yol güzergahında alkol alan ve çevreye rastgele ateş eden M.Ş (43), İ.A (27) H.S (21) A.S (49) ve Ö.Ç (38) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet taşıma ruhsatlı tabanca ile bu tabancalara ait 232 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 340 adet boş mermi kovanı bulundu. Ele geçirilen silahlar ile toplanan boş kovanlara incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan M.Ş (43), İ.A (27) H.S (21) A.S (49) ve Ö.Ç (38) adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada halkın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği kaydedildi.

