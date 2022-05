Özel bireylerin spor aşkına malzeme desteği

– Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' çerçevesinde özel eğitim okullarına, farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilmiş spor malzemeleri özel öğrencilere dağıtıldı.

Özel gereksinimli bireylerin kolaylıkla her çeşit spor imkanına erişebilmesi hedefiyle ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ sloganı doğrultusunda Kastamonu’da 2 özel eğitim uygulama okuluna 50 farklı malzemeden oluşan spor malzemesi dağıtıldı. Kastamonu Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Rahmi Vidinlioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahcacıoğlu ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile özel eğitim okulları öğrencileri ve aileleri katıldı. Malzemeler, özel bireylere Vali Avni Çakır ve Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından dağıtıldı. Dağıtım töreni sonrasında Vali Avni Çakır ile Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, özel bireyli çocuklarla yakından ilgilenirken onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Dağıtım töreni sonrasında özel bireyler ve aileleri büyük sevinç yaşarken mutlulukları gözlerinden okundu.



Vali Avni Çakır: "Yaz spor okullarında özel yavrularımıza özel bir alan ayıracağız"

Yaz spor okullarında özel bireyli çocuklar için özel bir alan oluşturulacağını belirten Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği çerçevesinde özel eğitim kurumlarındaki yavrularımıza spor malzemesi dağıtım töreni için burada bulunuyoruz. 7’den 70’e her kademedeki insanımızın sporla buluşması noktasında ilin tüm yönetenleri büyük bir uyum içerisinde sürekli sportif faaliyetle bir arada bulunuyoruz. Bu konuda özel eğitim gören yavrularımızın da sporla bütünleşmesi valiliğimizin, belediyemizin, milli eğitim müdürlüğümüzün, gençlik ve spor il müdürlüğümüzün öncelikleri arasında bulunuyor. Bu konuda inşallah önümüzdeki yaz sürecinde de açmayı planladığımız yaz spor okullarında da özel yavrularımıza özel bir alan ayıracağız. Bu çocuklarımızın daha çok sporla iç içe olması, daha fazla sahalarda yer alması, daha fazla sosyalleşmesi noktasında da yoğun bir faaliyet içerisinde olacağız. Bugün dağıtacağımız spor malzemeleri ile beraber onların mevcut kapasitelerini bir üst kademeye çıkarmış olacağız. İnşallah bunları da kullanma noktasında da hem gençlik ve spor il müdürlüğümüzün imkanları, hem milli eğitim müdürlüğümüzün imkanları ile beraber yoğun bir faaliyet içerisinde olacağız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Gençlik ve spor Bakanlığımız ile Milli eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bizler de ilin yöneticileri olarak özel yavrularımızın her anını sporla doldurmak için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.



GSİM Reşat Asrak: "Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefliyoruz"

Türkiye’nin son yıllarda Paralimpik Oyunlarında büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtımı ile ilimiz ve 80 ildeki binlerce özel öğrencimizin spor yapma imkanına kavuşması, ayrıca eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Eğitmen Yunus Dal: "Malzeme dağıtımı özel bireyli öğrencilerimizin gelişimi için çok önemliydi"

Özel Bireyler Spor Eğitmeni Yunus Dal ise, "Burada bugün Cumhurbaşkanımızın desteği ile özel bireylerimize spor malzemeleri dağıtımı yapıldı. Bu spor malzemelerinin dağıtımı özel çocuklarımız için çok önemli. Sportif becerilerinin geliştirmeleri için, koordinasyon becerilerini geliştirmeleri için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Özel öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü bu spor malzemeleri ile beraber öğrencilerimizle daha fazla spor faaliyetlerinde bulunacağız. Onların gelişimi için daha çok çalışacağız" diye konuştu.

