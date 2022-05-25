Kastamonu mutfağının lezzetleri seyahat acentelerine tanıtılıyor Kastamonu gastronomisi ile turizmden daha fazla pay hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu mutfağının lezzetleri seyahat acentelerine tanıtılıyor Kastamonu gastronomisi ile turizmden daha fazla pay hedefliyor

İHA

Kastamonu mutfağının lezzetleri seyahat acentelerine tanıtılıyor Kastamonu gastronomisi ile turizmden daha fazla pay hedefliyor

Ulusal seyahat acentelerine yönelik Kastamonu’nun gastronomi kültürünün ve unsurlarının tanıtılması amacıyla düzenlenen “Kastamonu Gastronomi Tanıştırma Turu” etkinliği başladı. Etkinlikte ünlü şefler tarafından hazırlanan Kastamonu’nun yöresel lezzetleri gastronomi acentelerinden tam not aldı.
Kastamonu UNESCO Masası ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda kamu, özel sektör ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Gastronomi İhtisas Başkanlığı iş birliğinde Gastronomi Tanıştırma Turu düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gastronomi temalı seyahat acenteleri “Kastamonu Gastronomi Tanıştırma Turu” çerçevesinde Kastamonu’yu ziyaret etti. Ziyarette ünlü şeflerden Şef Ali Davut, Şef Hüdaverdi Akgün, Şef Mesut Dinçer ve Şef Özge Kaya yer aldı. Etkinliğe katılan şefler tarafından Kastamonu mutfağına özgü yemekler yapıldı. Kastamonu’ya ait yöresel yemeklerden olan İnebolu Güveci, Mantarlı Konak Mantısı ve Banduma’nın yapılışına ilişkin hünerlerini sergileyen şefler, daha sonra hazırladıkları yemekleri acente temsilcilerine ikram etti. Şeflerin mutfak gösterileri katılımcılardan ilgi görürken, ortaya çıkartılan lezzetler de katılımcıların büyük beğenisini kazandı.
Etkinliğin öğleden sonraki kısmında ise Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağı’nda gerçekleştirilen ürün geliştirme atölyesinde, Kastamonu'nun yöresel lezzetlerinden olan Siyez ve Üryani Eriği kullanılarak geliştirilen Kremalı Siyezli Mantarlı Çorba, Üryani Soslu Bonfile ve Appmelba Tatlısı'nın seyahat acentelerine tanıtımı ve tadımı yapıldı.
Etkinlik çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanından Kastamonu’ya gelen gastronomi odaklı seyahat acenteleri üç gün boyunca il genelinde gastronomi kültür unsurlarını ziyaret ederek, yöresel lezzetlerin tadımını yapacak.

“Daha geniş çaplı misafir ağırlanabilmesi için Kastamonu mutfağından yemekler yaptık”
Kastamonu’da daha geniş çaplı misafir ağırlanabilmesi için Kastamonu mutfağından yemekler yaptıklarını anlatan Ünlü Şef Metin Dinçer, “Gastronomi turizmiyle ilgili tur operatörleri ile seyahat acentelerinin Kastamonu’da daha geniş çaplı misafir ağırlayabilmeleri için Kastamonu mutfağından yemekler yaptık. Örneğin İnebolu Güvecimizi yaptık. İnebolu Güvecinin yanı sıra Ali şefimiz tarafından Konak Mantısı yapıldı. Fasulyemiz de Bozkurt ilçemizin köylerinde yetişiyor. Beyaz barbunyadır. Başka yerlerde İspir fasulyesi diye anılır. Çok az biliniyor, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinin yüksek köylerinde bolca yetişir. Çok lezzetli bir fasulyedir. Kastamonu mutfağı demek Türk mutfağı demektir, Osmanlı mutfağı demektir. İnanılmaz bir yelpaze var. Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği yemekler var Kastamonu’da. Ben mutlaka bir gün, köylerden ninelerimizin tarifleriyle yapılan yemeklerle ilgili bir organizasyon, bir festival yapmayı ve bunları ödüllendirerek Türk mutfağına kazandırmayı düşünüyorum. Kastamonu mutfağında binlerce çeşit yemek var. Hiç kimsenin duymadığı, bilmediği yemekler var. Köylerde saklı kalmış, bunları ortaya çıkartıp bizler, gastronomi sektörüne, restoran sektörüne kazandırmamız gerekiyor. Burada yaptığımız İnebolu Güveci de bunlardan bir tanesidir. İnanılmaz lezzetli bir yemektir ve İnebolu’da bu bir ritüeldir. Herkes sabahleyin köyünden İnebolu’ya geldiğinde bir delikli pide ile güveç yer. Çok fazla bilinmeyen pıhtı dediğimiz soğuk yenilen kelle paçamız var. Fasulye tatlımız var. Birçok zengin yemeklerimiz var. Bunları ortaya çıkartıp sektörde bunları insanlara sunmamız gerekiyor ve bu farklılıkları insanlara tattırmamız gerekiyor” dedi.

“Farklı lezzet arıyorsanız mutlaka Kastamonu mutfağını tadın”
Kastamonu’nun değişik tatlarını ve lezzetlerini keşfetmek için Kastamonu’ya geldiklerini söyleyen TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Didem Kaçmaz ise, “Daha önce bazı ziyaretlerimiz olmuştu. Fakat burada bugün ünlü şeflerimizle birlikte Kastamonu’nun yöresel yemeklerini yapma imkânı bulduk. Bugün burada bizlere tattırmış oldukları lezzetler olağanüstü. Kastamonu’ya has lezzetler olmuş, bunları da deneyimledik. Kastamonu mutfağının gerçekten değerli ve yaşatılması gereken bir kültür olduğunu düşünüyorum. Kastamonu’nun yemeklerini, bu lezzetleri tatmaya tüm misafirlerimizi davet ediyoruz. Buraya gelip görün, değişik ve farklı lezzet arayışı içerisindeyseniz mutlaka Kastamonu mutfağını ziyaret edin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek
YEREL HABERLER Kaybolan kedisini bulana para ödülü verecek
Traktörün şaftına başını kaptıran çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün şaftına başını kaptıran çocuk hayatını ...
Özel bireylerin spor aşkına malzeme desteği
YEREL HABERLER Özel bireylerin spor aşkına malzeme desteği
Eğlence değil sanki çatışma: 340 adet boş kovan bulundu Şehir magandalarına jandarma freni: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eğlence değil sanki çatışma: 340 adet boş kovan ...
'Atçılık ve Antrenörlük' öğrencileri, Ankara’dan birincilikle döndü
YEREL HABERLER 'Atçılık ve Antrenörlük' öğrencileri, Ankara’dan ...
100 bin adet sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı: Vatandaşlar alabilmek için kuyruk oluşturdu Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu: “Fidelerimizi üretip üretken belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER 100 bin adet sebze fidesi ücretsiz dağıtıldı: ...
Kastamonu’da otomobil park halindeki ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da otomobil park halindeki ağaca çarptı: 1 ...
Karadeniz’de kestanede verimini düşüren gal arılarına karşı biyolojik mücadele başlatıldı Katil arılara karşı laboratuvarda üretilen böcekler doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Karadeniz’de kestanede verimini düşüren gal arılarına ...
D100'deki kazada tır şoförü camdan atladı
YEREL HABERLER D100'deki kazada tır şoförü camdan atladı
Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi ...
"Termal"in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Termal"in uyuşturucu bulduğu araçtaki 2 kişi ...
Üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ayber: “Kadastro hizmetlerini dünyaya ihraç eden bir duruma geldik” “14 ülke ülkemizle kadastro hizmetlerini paylaşmak için sıraya girdiler”
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ayber: ...
Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak canını kurtardı
YEREL HABERLER Kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklandı, kaçarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.