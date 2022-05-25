İlkokul öğrencileri meslek lisesi öğrencilerinin çalışmalarını inceledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde ilkokul öğrencileri meslek lisesindeki öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde Tosya ilçesinde etkinlik düzenlendi. Proje çerçevesinde Fevzipaşa İlkokulu öğrencileri Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerdeki çalışmalarını inceledi.

Ziyaretle ilgili konuşan Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Şener Şen, “Bugün burada Milli Eğitim Bakanlığı emel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi çerçevesinde buradayız. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğretmenleri okulumuz öğrencilerine her konuda yardımcı oldular. Öğrencilerimiz özellikle mobilya bölümünde yapılan çalışmaları dikkatlice takip ettiler” dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.