66 yarışmacı yemekteki hünerlerini sergiledi “Türk Mutfağı Yemek Yarışması” düzenlendi

Kastamonu'da "Türk Mutfağı Yemek Yarışması" etkinlikleri çerçevesinde 66 yarışmacı, yemeklerdeki hünerlerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kutlanan “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Kastamonu Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde Kurşunlu Han’da yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya ana yemekte 24, tatlı ve zeytinyağlılarda 15’er, çorba kategorisinde de 12 olmak üzere toplam 66 yarışmacı katıldı. Yarışmanın jürisinde Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu, Kurşunlu Han Otel Genel Müdürü Cem Dilimel, Kastamonu Sanat İşleyen Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, Münire Sultan Sofrası İşletmecisi Yavuz Emen ve Mutfak Usta Öğreticisi Seyhan Çamur yer aldı. Jüri üyeleri, birbirinden lezzetli yemeklerden tattı. En güzel yemeği seçmek için bir hayli zorlanan jüri üyeleri, uzun uğraşlar sonucunda dereceye giren yarışmacıları belirledi.



“Türk mutfağının zenginliğiyle, Kastamonu ve Türk kadınının hüneriyle gurur duyduk”

Katılan tüm yarışmacılara teşekkür eden Vali Avni Çakır, “Bütün tatlar çok lezzetliydi. Hepsi birbirine yakın tatlardı. Birinci olan eminim küçük bir farkla kazanmıştır. Yemek çeşitlerimizin ne kadar çok olsa da bu çeşitler ete kemiğe bürünmeden misafirlere takdim etmeden çok fazla anlam ifade etmez. Bunu yaşatıp yaymamız lazım gelen misafirlere tattırmamız lazım. Salona girdiğimizde görsel şov Kastamonu’nun mutfağı konusunda gastronomi olarak yerel lezzetlerinde ne kadar zengin bir il olunan göstergesinden bir tanesidir. Geçmişimizden kalan kültürleri yaşatmak öyle kolay değil. Sunum görsellik harika. Bu sene farklı olarak ara sıcaklarda koyduk. Kastamonu’nun zenginliğiyle Türk mutfağının zenginliğiyle ve Kastamonu ve Türk kadınının hüneriyle tekrar gurur duyduk” dedi.



“Gaziantep ve Hatay’dan sonra 812 çeşit yemeği ile Kastamonu gelmelidir”

Gaziantep ve Hatay’dan sonra 812 çeşit yemeği ile Kastamonu’nun gelmesinin gerektiğini belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “İlimizin hemen hemen her alanda son dönemde ciddi bir atak içerisinde olduğuna işaret ederek; “Bizim de bu konudaki en iddia alanlarımızdan bir tanesi yemek kültürümüz. Geçmişten bugüne hem Selçuklu hem Osmanlı hem de cumhuriyetimiz için olmazsa olmaz bir şehiriz. Dolayısıyla da bu kültürü ziyadesiyle yaşatmışız. Değişik lezzetleri tattık ve her ilçemizden farklı lezzet geldi. Kastamonu’ya geldiğim de hiç yemediğim lezzetleri yedim. Kara çorbayı, ekşili pilavı sonrada tattım. Bunlar Taşköprü’müzde bilinen lezzetler değildi. Demek ki bu anlamda bizim ortak bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Şimdi inşallah 345 Haziran’da bir Türk Dünyası Günü etkinliği yapacağız. Özelikle Kastamonu gibi kadim bir şehrimizin soydaşlarımıza ev sahipliği yapması ve bu anlamda da bir ilke imza atması tabii beni ziyadesiyle mutlu eder. Çok öncesinden beri arzum ve isteğim bu yöndeydi. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk unsurlarını Turani boyları ve soyları bir araya getirmekti. Tabii şimdi oradan da gelecekler olacak. Oradan gelecek lezzetleri de birlikte tadacağız. Ben, Turizm Fakültesi öğrencileriyle birlikte bütün Kastamonu’yu öğrencilerimizle birlikte tarayacağız ve unutulmaya yüz tutmuş bütün lezzetlerimizi kayıt altına alacağız. Çünkü bizim 812 çeşit ürünümüz var. Öyle zannediyorum ki Antep ve Hatay’dan sonra bu konuda en iddialı olması gerek il Kastamonu ama biz potansiyelimizin farkında değiliz. Topyekün bir ayağa kalkmanın zamanı geldi de geçiyor. Onun için bir an önce bütün bunları mutlaka önce yakın çevremize sonrasında da bütün dünyaya tanıtmamız lazım. Bu anlamda bir ilki yaptık Kastamonudogal.com’dan yöresel tüm ürünlerimizi, hanımların el işlerini tabii aynı zamanda ahşap ürünlerimizi satışa sunduk. Bu anlamda biz sizlerin yanınızdayız. Ürettiğiniz her şeyi pazarlama noktasında biz elimizle değil gövdemizi bile taşın altına koyarız. Siz yeter ki üretin. Kastamonu’nun lezzetlerini tanıtmaya gelindiğinde biz her şeyi yapmaya hazırız. Bu işi birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Bundan sonra öyle zannediyorum ki bundan öncemizden hızlı geçecek. Bizim burada kendimizin farkında olmamız lazım. Ben her zaman söylüyorum Kastamonu sadece Kastamonu değildir, Kastamonu Türkiye’nin ta kendisidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin mayasıdır, özüdür. O yüzden biz yerelden genele doğru atılım yapma durumundayız. Bu konuda da bize her türlü proje ve fikrinizi getirebilirsiniz, iş birliğine hazırız. Öyle zannediyorum ki Kastamonu için artık level atlama zamanı geldi de geçiyor. Sizlerle birlikte daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Böyle bir organizasyondan da tabii çok mutlu olduk. Bundan sonra Kastamonu’nun lezzetlerini tanıtma noktasında el birliğiyle devam edeceğiz. Daha önce birincisini yaptığımız Kastrofesti pandeminden dolayı yapamamıştık. İkincisini inşallah çok daha geniş katılımda yapacağız. Acem Hanı’nı da devreye sokabilirsek eğer önümüze hiçbir gücün durabileceğine inanmıyorum. Yeter ki biz kendimize inanalım ve güvenelim. Emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.



“Zengin bir mutfak kültürüne sahibiz”

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelindiğini belirten Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu da, “Türk mutfağı bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Yöreden yöreye değişen lezzetleri ve yemeiçme biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde ayrı bir anlam hatta kutsallık taşımaktadır. Karadeniz mutfağı, Güneydoğu mutfağı, Orta Anadolu mutfağı gibi birçok yöreler kendilerine ait zengin bir yemek çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca Türk mutfağı sahip olduğu yiyecek ve yemek çeşitliliği ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye uygun olarak her damak tadına hitap edebileceği gibi vejetaryen mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. Türk Mutfağı içerisinde Kastamonu mutfağı çok önemli bir yer tutmaktadır. İlimizin sahip olduğu geniş coğrafya ve kültür kökenlerinin sunduğu çeşitlilik, zengin bir mutfak kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Kastamonu’nun binlerce yıllık geçmişe sahip olması ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması, mutfak kültürünü derin kılmıştır. Bu derinlik tarımsal faaliyetlerle ilişkili olarak yemek çeşitliliği, beşer durumlarla ilişkili olarak da yemeklerin adlandırılmasından, pişirme yoluna, sofra araç gereçlerinin bakır ve ahşap olarak üretimine kadar gitmiştir. Bunun yanında yörede yetiştirilen tarım ürünleri de geleneksel lezzetlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Türk Mutfağı Yemek yarışmasına katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoglu’na, etkinlik için bu tarihi mekanı bize tahsis eden Cem Dilimel’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çorba kategorisinde arapaşı çorbasıyla Rabia Soydaş, Zeytinyağlı yağlılarda vişneli yaprak sarmasıyla Selcan Munduz, ana yemek eli böğründe ile Gonca Doğan ve tatlılar kategorisinde çekme helva yatağında üryani soslu armut tatlısı ile Sümeyye Mutlu jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu birincilik elde etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fahrettin Şenoğlu tarafından verildi.

